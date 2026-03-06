Paralympiáda bude bez Iránu. Jediný športovec sa do Talianska nedokázal prepraviť

Irán nebude mať zastúpenie v súťažiach na zimnej paralympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Jediný prihlásený športovec na podujatí Abulfazl Chatíbí sa do Talianska nedokázal bezpečne prepraviť pre konflikt na Blízkom východe.
Štartovať mal v behu na lyžiach v kategórii stojacich.
„Je to veľké sklamanie pre šport a obzvlášť pre Abulfazla, že nedokáže bezpečne pricestovať na pre neho už tretiu paralympiádu.
Od vypuknutia konfliktu sme neúnavne hľadali spôsob, ako by sa do dejiska hier mohol dostať. Riziko straty ľudského života je však priveľké,“ zverejnil podľa DPA prezident Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) Andrew Parsons.