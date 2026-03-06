Z frontu na paralympiádu. Zranení ruskí vojaci v budúcnosti môžu štartovať na hrách

Ruskí vojaci zranení počas invázie na Ukrajinu môžu v budúcnosti štartovať na paralympijských hrách.
Pred začiatkom zimných hier v Taliansku to pre BBC povedal predseda Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) Andrew Parsons.
Ruský paralympijský výbor údajne uviedol, že v reprezentačných tímoch teraz figuruje najmenej 70 veteránov.
"Je mnoho krajín, ktoré rekrutujú športovcov z ozbrojených síl, takže ak to Rusko urobí, nebude jediné. Musíme pamätať na svoje korene. Naše hnutie začalo po druhej svetovej vojne práve so zranenými vojakmi, "uviedol Parsons.
"Sme proti akejkoľvek vojne, akémukoľvek konfliktu, ale ponúkame príležitosť pre tých, ktorí boli vo vojne zranení, aby sa znovu začlenili do spoločnosti prostredníctvom športu.
Nezáleží nám na tom, čo v minulosti robili na bojisku. Vojnové zločiny sú samozrejme niečo iné, ale to, čo s hnutím ponúkame, je druhá šanca," vyhlásil brazílsky funkcionár, ktorý vedie IPC od roku 2017.
Rusko bolo so svojím spojencom Bieloruskom vylúčené zo športových súťaží po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Medzinárodný paralympijský výbor však vlani v septembri na valnom zhromaždení suspendáciu oboch krajín zrušil. Ich športovcom povolil štartovať na hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo so štátnymi symbolmi, čo vzbudilo vlnu kritiky.
Viaceré krajiny vrátane Česka sa kvôli tomu rozhodli bojkotovať slávnostné otvorenie. Na divoké karty sa na hrách predstaví šesť Rusov a štyria Bielorusi.
"Keď valné zhromaždenie zrušilo suspendáciu Ruska a Bieloruska, bolo rozhodnuté zaobchádzať s nimi ako s akýmkoľvek iným národným paralympijským výborom," uviedol Parsons.
Podľa IPC obe krajiny neboli predtým vylúčené kvôli samotnej invázii, ale preto, aby paralympijský šport nebol zneužívaný na vojnovú propagandu, čo by znamenalo porušenie pravidiel organizácie.
Parsons povedal, že ak by sa objavili dôkazy o takejto propagande, paralympijský výbor by zasiahol.