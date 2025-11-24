Slovenskí stolní tenisti majú na šampionáte istú medailu. V semifinále zdolali britskú dvojicu

Archívna snímka.
Archívna snímka. (Autor: TASR)
TASR|24. nov 2025 o 18:44
V utorok ich čaká finále proti Španielsku.

Slovenská výprava v parastolnom tenise má už istú ďalšiu medailu z majstrovstiev Európy vo švédskom Helsingborgu.

Paralympijskí víťazi z Paríža 2024 Ján Riapoš a Peter Lovaš si v semifinále mužskej štvorhry MD4 suverénne poradili s britskou dvojicou a už majú vo vrecku minimálne striebro. V utorok ich čaká finále proti Španielsku.

V prvom pondelkovom dueli zdolali Riapoš a Lovaš vo štvrťfinále maďarský pár Major, Urlauber 3:0 a rovnakým pomerom si poradili aj s britským tandemom Ryan, Matthews.

Medailovú zbierku už nerozšíri pár Boris Trávníček a Peter Mihálik, ktorý vo štvrťfinále štvorhry MD8 podľahol Francúzom Merrien, Martin hladko 0:3. Informoval portál paralympic.sk.

dnes 18:44
