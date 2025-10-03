Parastrelec Malenovský oslavuje zlato, Vadovičová medailu. Obaja prekonali svetový rekord

OSIJEK. Reprezentanti Slovenska vybojovali v úvodný súťažný deň majstrovstiev Európy v parastrelectve v chorvátskom Osijeku dva cenné kovy.
Radoslav Malenovský získal zlato vo vzduchovej puške v stoji. Veronika Vadovičová skončila v rovnakej disciplíne na treťom mieste, v kvalifikácii sa postarala o nový svetový rekord.
Malenovský ukázal svoju dobrú formu už v kvalifikácii, keď sa s nástrelom 626,9 bodu umiestnil na druhej pozícii.
Vo finále prekonal skóre 251 bodu nielen vlastný európsky rekord z roku 2018, ale postaral sa aj o nový svetový rekord. Jeho doterajším držiteľom bol Kórejčan Park Jin-Ho.
„Čo k tomu povedať, je to úplná paráda. Ja som voľakedy mal v tejto disciplíne svetový rekord, ktorý mi kamarát z Kórei zobral, čo ma mrzelo, pretože som ho držal päť rokov.
Po niekoľkých rokoch som sa vrátil k tejto disciplíne, takže som veľmi spokojný s tým, že ako to ide a ako to dopadlo hneď v prvý deň.
Dúfam, že budeme spolu s Veronikou do ďalších disciplín pokojnejší. Kvalifikácia vyšla super, doladili sme nejaké veci a všetko fungovalo tak, ako sme chceli.
Keď som po prvých ranách videl, že mám stabilnú polohu, tak som vedel, že je dobre. Táto disciplína je z môjho pohľadu najťažšia.
S otcom sme srandovali, že po medaile v Paríži, mám zenový pokoj, ktorý stále spomínam. Iba som si to pripomínal a fungovalo to. Išiel som si za svetovým rekordom, padlo to tam, takže pecka,“ uviedol Malenovský pre paralympic.sk.
Vadovičová suverénne vyhrala kvalifikáciu, skóre 629,4 bodu znamenalo stanovenie nového svetového rekordu, keď o dve desatiny prekonala Ukrajinku Irinu Ščetnikovú.
Práve ukrajinská parastrelkyňa zvíťazila vo finále, reprezentantka Slovenska si vybojovala so skóre 226,7 bronz.
"Pre mňa je to viac ako prvé miesto, pretože ťažko sa tvorí svetový rekord a je to niečo jedinečné. Nastavil mi vysokú latku, tým pádom som asi pokazila finále.
Prvé, čo som po dostrieľaní počula, či som musela byť prvá, pretože z neho sa ťažko ide obhajovať finále.
Pravdupovediac, v ňom som už bola veľmi nervózna, pretože to bola po roku prvá finálová disciplína, čiže som to skôr ja pokazila. Nevyšla mi poloha, silová strelnica je iná. Nesadlo mi to a už som videla v nástrele, že je to celé zle.
Nie som sklamaná z umiestnenia, ale z výsledkov vo finále,“ prezradila Vadovičová svoje dojmy z výkonov v kvalifikácii a finále."
ME v parastrelectve
Vzduchová puška v stoji - finále:
Muži: 1. Radoslav Malenovský (SR) 251,0 b, 2. Martin Black Jorgensen (Dán.) 249,1, 3. Csaba Rescsik (Maď.) 227,8
Ženy: 1. Irina Ščetniková (Ukr.) 250,8 b, 2. Anna Bensonová (Švéd.), 3. Veronika Vadovičová (SR) 226,7