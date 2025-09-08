Zlato z paralympiády mu zmenilo život. Stolný tenista Lovaš patrí k svetovej špičke

BRATISLAVA. Vo svojom športe patrí nielen k svetovej špičke vo štvorhre, ale aj vo dvojhre. V aktuálnom ročníku dominujú na turnajoch a túto formu by si radi preniesli aj na majstrovstvá Európy, respektíve ďalšie veľké podujatia.
V rozhovore pre TASR rozprával reprezentant Slovenska v parastolnom tenise Peter Lovaš okrem iného o tom, čo stojí za jeho herným vzostupom, prečo si vybral práve tento šport a aké má do budúcna ciele.
Pred niečo vyše rokom sa výraznejšie dostal do povedomia širšej športovej verejnosti, keď mu vo štvorhre spolu s Jánom Riapošom vešali na paralympijských hrách v Paríži zlatú medailu za úspech vo štvorhre.
Zlatá paralympijská medaila otvorila nové obzory
„Za rok od zisku zlatej medaily s Jankom Riapošom v Paríži sa mi v podstate dosť zmenil život. Snažili sme si to aj trochu užiť, ale toho priestoru a času na paralympiáde nebolo veľmi veľa.
Docvaklo to človeku, keď sa vrátil domov, že čo vlastne dokázal a čo zlatá medaila z paralympiády znamená. Každý sa chcel porozprávať, aké mal pocity, čo pri tom prežíval, a v podstate sme s tým skončili až v decembri,“ povedal pre TASR Lovaš.
Už vtedy patril reprezentant Slovenska k svetovej špičke v tomto športe, ale až tento okamih mu svojím spôsobom otvoril oči, že čo sa dá dosiahnuť v parastolnom tenise.
„Posunulo ma to. Vidím, že moje úsilie má zmysel. Chcem pokračovať ďalej, lebo niekto si môže povedať, že získal si zlatú paralympijskú medailu, čo sa dá dosiahnuť viac? Mojou métou je dosiahnutie medaily v jednotlivcoch, to ma tak ženie dopredu.
Hrám s Jankom Riapošom, má veľmi veľa skúseností, takže je to pre mňa aj taká škola, pretože ma posúva, či už mentálnymi alebo úderovými vecami. Aj vložením radosti alebo pokory, čo vám povie len človek, ktorý to hráva roky a má za sebou také úspechy ako on,“ uviedol držiteľa zlata zo ZPH 2024 v Paríži.
Inklinovanie k stolnému tenisu sa ukázalo z pohľadu Lovaša ako správna životná a športová voľba: „Stolný tenis som hrával vždy a nejako tak patril k môjmu životu. Vždy ma to bavilo. Po úraze som skúšal rôzne športy, začínal som plávaním, ale to som bral ako v rámci rehabilitácie. Popritom som sa stolnému tenisu stále venoval, až som sa dostal do fázy, kedy som začal trénovať s reprezentáciou.
Začali ma ťahať vyššie a videl som sám na sebe progres, takže som nadobudol pocit, že to má význam a zmysel a v parastolnom tenise by som mohol dosiahnuť na výsledky. Bol som presvedčený, že chcem ísť do toho a mám na to. Po roku – dvoch som videl výsledky na medzinárodných turnajoch.“
Výsledky a úspechy sa dostavujú dlhodobo, aktuálna sezóna sa už teraz radí k najúspešnejším v doterajšej kariére. Vo svetovom rebríčku ITTF sú suverénnou jednotkou vo štvorhre, v dvojhre nie je ďaleko od tejto méty.
Svetová špička vo štvorhre aj dvojhre
„Aktuálna sezóna je zatiaľ veľmi dobrá, z ôsmich turnajov, či už v rámci singlu alebo štvorhry, tak vo štvorhre sme boli osemkrát s Jankom Riapošom vo finále a sedemkrát sme vyhrali.
Mať sedem zlatých a jedno striebro si myslím, že je úžasné. Medzi jednotlivcami som momentálne tretí na svete, taktiež tiež ide o veľký úspech. Stále je tam progres,“ zamyslel sa Lovaš.
Spomínané meno Jána Riapoša má veľký význam v pôsobení 46-ročného reprezentanta Slovenska v tomto športe, najmä z pohľadu dlhodobej spolupráce vo štvorhre.
„Ja osobne hodnotím našu spoluprácu veľmi dobre. Dovolím si povedať, že som si s ním sadol aj ako človek. Určite si musia ľudia sadnúť, nielen ako športovci. Vieme sa na všetkom v rámci parastolného tenisu dohodnúť.
Sám som bol prekvapený pred paralympiádou, že koľko sme spolu natrénovali, vzhľadom na to, že je predsedom Slovenského paralympijského výboru, má množstvo funkcií a je veľmi vyťažený. Nejde o to, či je jeden alebo druhý dobrý, pretože štvorhra je trochu iný šport a je potrebné sa v nej zosúladiť,“ prezradil parastolný tenista.
Oči na Európu a Los Angeles
Sezóna sa preklopila do svojej záverečnej časti, tohtoročným vrcholom bude jednoznačne európsky šampionát, ktorý je na programe od 20. do 25. novembra vo švédskom Helsingborgu.
„Bolo by super, keby sme koncom roka na majstrovstvách Európy potvrdili, že patríme do špičky. Teraz nás čakajú medzinárodné sústredenia, k tomu budeme trénovať aj doma. V októbri nás čaká ešte jeden turnaj kategórie Elite vo Francúzsku, to bude taká previerka pred ME,“ vyjadril sa Lovaš.
Mimo toho je tu však aj jeden dlhodobý cieľ – paralympijské hry 2028 v americkom Los Angeles.
„Pevne verím, že keď zdravie a forma vydrží, a budem ďalej trénovať, tak Los Angeles by som mohol absolvovať. Dúfam, že sa mi bude dariť v jednotlivcoch a vo štvorhre. Je to dlhodobý projekt. Parastolný tenis zatiaľ nerobím tak dlho na vrcholovej úrovni, takže mám méty a ciele získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS.
Najvyšším cieľom je dosiahnutie dobrého výsledku v jednotlivcoch v Los Angeles. Splnil by som si tak sen, keby som tam získal medailu v jednotlivcoch. Urobím pre to všetko, aby sme obhájili umiestnenie zo štvorhry,“ dodal na záver Lovaš.