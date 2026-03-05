Slovenskí lyžiari si vyskúšali paralympijský svah. Rexová: Zjazd je fakt krásny

Oficiálny súťažný program na XIV. zimných paralympijských hrách (ZPH) v Miláne a Cortine d'Ampezzo štartuje zo slovenského pohľadu v sobotu 7. marca, ale zástupcovia v paraalpskom lyžovaní majú za sebou už úvodné dva tréningy na zjazd.
Práve táto disciplína otvorí celkový program na zjazdovke v Tofane.
Najlepšie sa v tomto smere v stredu a vo štvrtok darilo jednej z potenciálnych adeptiek na zisk cenného kovu - Alexandre Rexovej. V úvodnom meranom tréningu ju klasifikovali na druhom mieste, druhá možnosť vyskúšať si svah priniesla tretiu pozíciu.
„Myslím si, že som pripravená. Veľmi sa teším, pretože zjazd je fakt krásny. Jeden z najťažších, aké som kedy išla. Je to výzva a verím, že jej budem čeliť až do posledného dňa podujatia.
Teraz sú tie svetelné podmienky naozaj výborné a som rada, že to vyšlo. Pretože to, aby som videla čo najlepšie, to je pre mňa najdôležitejšie,“ zhodnotila Rexová svoje dojmy z doterajších tréningov, podmienok a príprav na súťažný program.
V Pekingu si 20-ročná reprezentantka Slovenska vybojovala zlato v super-G a bronz zo slalomu. Práve zjazd patrí u Rexovej medzi silné disciplíny, v hodnotení Svetového pohára obsadila v tejto sezóne druhú priečku.
Pre Miroslava Harausa je to šiesta účasť na zimných paralympijských hrách, doteraz si vybojoval sedem cenných kovov. V zjazdárskych tréningoch výsledkovo napreduje, najskôr bol na ôsmej pozícii a vo štvrtok si o jednu pozíciu svoje postavenie zlepšil.
„Počasie je dobré, ale riešime, aby sme sa každou jazdou zlepšovali. Pre našu kategóriu zrakovo hendikepovaných je totiž veľmi náročný profil. Zo začiatku je to strmé, ale potom to padá.
Musíme sa zohrať, aby nám všetko vychádzalo. Dôležité bude spraviť čo najmenej chýb, lebo asi sa im nevyhne nik,“ povedal Haraus na margo doterajších dvoch možností otestovať si zjazdovku v Tofane.
Trojicu slovenských zástupcov v tejto disciplíne dopĺňa Martin Čupka, v stredu zajazdil 24. najrýchlejší čas v tréningu a o deň neskôr sa umiestnil na 26. priečke. V piatok by mal byť na programe záverečný tréning, ale pre vysoké teploty je možnosť, že sa napokon neuskutoční.
Program paraalpského lyžovania odštartuje v sobotu 7. marca, zjazd mužov a žien je na programe od 9.30 h s trojnásobným slovenským zastúpením.