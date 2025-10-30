Malenovskému sa darí aj ďalej. V Saudskej Arábii pridal ďalšiu medailu

Radoslav Malenovský.
Radoslav Malenovský. (Autor: TASR)
30. okt 2025
V kvalifikácii obsadil Malenovský tiež tretiu pozíciu.

AL AIN. Slovenský reprezentant v parastrelectve Radoslav Malenovský pridal ďalší cenný kov na podujatí Svetového pohára v Spojených arabských emirátoch.

V Al Ain zvíťazil v utorok v disciplíne vzduchovej puške v ľahu mix, vo štvrtok si vybojoval bronz v malorážke 3x20.

V kvalifikácii obsadil Malenovský tretiu pozíciu a rovnaké umiestnenie z toho bolo aj vo finále nástrelom 436,6 bodu.

Zlato získal domáci Abdulla Sultan Alaryani (453,9 b) a strieborný bol Číňan Čchi Čang (453,0 b).

V Al Aine čakajú slovenského reprezentanta ešte dve súťaže - malorážka mix a vzduchová puška v stoji.

