Zdolajú USA vo finále Kanadu aj tretíkrát? Ich líder strelil hetrik v každom dueli

Českí reprezentanti prehrali v semifinále ZPH 2026 v Miláne s USA 1:6. V súboji o bronz nastúpia proti Číne, ktorá podľahla Kanaďanom 2:4.
Finále tak bude mať rovnaké zloženie ako na nedávnych olympijských hrách. Ženské i mužské finále dospeli do predĺžení, v ktorých o výhrach USA rozhodli Megan Kellerová a Jack Hughes.
Česi skončili na MS už trikrát na treťom mieste, ale paralympijské semifinále hrali prvýkrát. Nad päťnásobnými šampiónmi síce nečakane viedli a ešte v druhej tretine držali vyrovnaný stav, ale napokon prehrali 1:6.
"Amerika bola lepšia. Páčilo sa mi, ako sme bránili v prvej tretine, v ktorej sme ich nepúšťali do vyložených šancí. Žiaľ, od druhej tretiny sa na nás začala prejavovať únava.
Priestory sa začali odkrývať a Američania boli neľútostní. Dúfali sme, že to bude trochu vyrovnanejší zápas," uviedol tréner Novotný v tlačovej správe.
Brankár Patrik Sedláček si pripísal 35 úspešných zákrokov. Trikrát ho prekonal Declan Farmer, ktorý tak aj vo štvrtom stretnutí na turnaji zaznamenal hetrik. Celkovo už v Miláne dal 14 gólov.
Zaujímavosťou je, že český tím sa v prvej tretine dostal len k jednej strele na bránu, no už po ôsmich sekundách využil presilovku Michal Geier.
"Vedeli sme, že presilovka je naša veľká šanca. Po vyhratom buly sa otvorila ulica, Pavol Kubeš mi poslal super prihrávku a ja to tam doklepol.
V rohu, kde padol gól, som mal najväčšiu fanúšikovskú základňu, a tak som to mohol pekne osláviť. Bolo príjemné," poznamenal Geier.
Hokej na ZPH 2026 - semifinále:
Česko - USA 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)
Góly: 6. Geier (Kubeš, Kapko) - 11. Farmer (Dodson, Eustace), 20. Eustace (Farmer), 21. Farmer (Eustace, Dodson), 36. Pauls (Farmer, Grove), 38. Farmer (Roybal, Pauls), 39. Grove (Roybal, Farmer)
Kanada - Čína 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Góly: 7. McGregor (Hickey, Cozzolino), 11. McGregor (Hickey, Lelievre), 39. Cozzolino (Lavin), 41. Hickey (Jacobs-Webb, McGregor) – 15. Zhang (Shen, Tian), 16. Tian (Wang, Shen)