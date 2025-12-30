Vo vysokej výške boli uväznení hodiny. Záchranári evakuovali ľudí po nehode lanovky

Po nehode lanovky v talianskych Alpách bolo dnes evakuovaných takmer 100 ľudí. Štyri osoby utrpeli ľahké zranenia, informuje agentúra DPA.
Podľa talianskej horskej služby kabínka lanovky narazila vo vysokej rýchlosti do bariéry horskej stanice neďaleko obce Macugnaga na hraniciach so Švajčiarskom. Príčina nehody je zatiaľ neznáma a úrady ju vyšetrujú.
Úrady uviedli, že záchranári okamžite previezli všetkých zranených vrtuľníkom do nemocnice.
Takmer 100 ľudí však zostalo v horskom stredisku ležiacom približne 2800 metrov nad morom uväznených niekoľko hodín.
Záchranári postupne evakuovali zvyšné osoby letecky.
Lanovka, na ktorej sa nehoda stala, pochádza z roku 1962. Na začiatku roku 2023 však prešla rozsiahlou modernizáciou, pri ktorej boli vymenené motory, kladky i kabíny lanovky.
Podľa úradov stála renovácia približne dva milióny eur.