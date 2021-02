Paulína Fialková dosiahla skvelý výsledok, na majstrovstvách sveta atakovala elitnú desiatku

Ak by sa už nič výnimočného a prekvapivého nestalo, tak poradie by malo byť takéto: Tiril Eckhoffová (NOR), Anaïs Chevalierová-Bouchetová (FRA) a Hanna Solaová (BLR).

Malo by to byť striebro pre Francúzsku a Hanna Solaová z Bieloruska je už v cieli po veľkom boji a dostáva sa na tretie miesto! Zatiaľ je to teda takto, definitíva to však ešte byť nemusí.

Malo by to byť striebro pre Francúzsku a Hanna Solaová z Bieloruska je už v cieli po veľkom boji a dostáva sa na tretie miesto! Zatiaľ je to teda takto, definitíva to však ešte byť nemusí.

Svoju prvú streleckú položku už absolvovala aj Justine Braisazová-Bouchetová z Francúzska. Bola to presná streľba, aj keď pri poslednom terčíku to bolo so šťastím.

