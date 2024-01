ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Nitra dnes, Tipos extraliga LIVE (35. kolo)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 35. kola Tipos extraligy medzi Spišskou Novou Vsou a Nitrou.



HK Spišská Nová Ves



Spišiaci majú na čele už pohodlný trinásťbodový náskok pred Popradom. Rysy sú vo forme, hoci sa dvakrát trápili s okliešteným Humenným, ale výsledný efekt stál za to. Mužstvu sa darí aj napriek viacerým výpadkom v zostave kvôli zdravotným problémom hráčov.



HK Nitra



Nitra je úplne niekde inde, ako keď v októbri minulého roka hrala na Spiši. Dnes je v polovici tabuľky a pre fanúšikov mala dve správy. Prvou dobrou je predĺženie zmluvy s Robbym Jacksonom o dva roky, no nitriansky dres vyzliekla jeho dvojička Stephen Harper, ktorý prestúpil do českej extraligy. Corgoni sa pokúsia ako prvý tím tejto sezóny pripraviť úvodnú domácu prehru Spišiakom, ktorí majú na konte 16 výhier po sebe.