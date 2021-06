ONLINE: Peter Sagan dnes na Tour de France 2021 - 1. etapa LIVE

1. etapa



První etapa bývá většinou na Tour de France rovinatá a nebo se jezdívá krátká časovka. Letos to ale bude jinak, hned první den nás čeká velmi atraktivní závodění, které by mělo sedět zejména klasikářům. Etapa končí krátkým, ale relativně prudkým stoupáním ve městě Landerneau. Vynikajících klasikářů najdeme v letošním pelotonu Tour opravdu mnoho. Těšit se můžeme na souboj tří nejlepších na světě, a to nejen o vítězství v etapě, ale také o šanci obléci si žlutý trikot. Rozdají si to Mathieu van Der Poel z týmu Alpecin-Fenix, Wout van Aert z Jumbo-Visma a Julian Alaphilippe z Deceunick-Quick-Step. Ve výborné formě byl na závodu okolo Švýcarska Sonny Colbrelli z Bahrain Victoriuous a bez šance nebudou ani Peter Sagan z Bora-Hansgrohe nebo Michael Matthews z BikeExchange.



Z českých závodníků bude na startu pouze Petr Vakoč, který závodí za prokontinentální stáj Alpecin-Fenix a bude mít za úkol hlavně pomáhat Mathieu van der Poelovi. Už dnes by mohl být Vakoč hodně vidět, protože právě dnešní etapa bude Van der Poela hodně zajímat.



Favorité 1. etapy

***** Mathieu van der Poel

**** Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, Sonny Colbrelli

*** Peter Sagan, Michael Matthews, Alejandro Valverde, Marc Hirschi, Mads Pedersen

** Alex Aranburu, Bryan Coquard, Alexey Lucenko, Caleb Ewan, Ivan Garcia

* Greg Van Avermaet, Primoź Roglič, Dylan Teuns, Arnaud Démare, Christophe Laporte