Súperi v prvej etape? Zabudli ste aj na Sagana, vraví favorit

„Pre každého by to bolo výnimočné získať žltý dres aspoň jedenkrát v kariére. Bolo by to ešte špeciálnejšie, ak by sa to podarilo mne hneď teraz. Verím, že aspoň jedenkrát v kariére ho budem mať na sebe,“ vravel na tlačovej konferencii tímu Alpecin-Fenix.

Pre prvodivízny tím je to rovnako premiérový štart na Tour de France. Raymonda Polidoura si chce tím pripomenúť špeciálnou edíciou dresov v rovnakom dizajne v akom slávny cyklista súťažil pred vyše polstoročím v tíme Mercier.

Fialové dresy s oranžovými rukávmi. Tím však v nich nebude môcť nastúpiť na pretekoch. Je to spomienka na Poulidoura, ktorý vlani zomrel.