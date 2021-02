Fialkové pri prvom štarte na MS prekvapili, Paulína bojovala zo všetkých síl

Paulína Fialková je už v cieli a napokon to je pre Slovensko 18. miesto! Paulína zvládla záver výborne po bežeckej stránke a verme, že sa jej začne opäť dariť!

Domáca reprezentácia Slovinska končí na 16. mieste, muži to držali veľmi vysoko, ale ženy to nedokázali udržať.

Celkom vysoko dnes končí Bulharsko a to na 15. mieste.

Postupne prichádzajú do cieľa ďalšie štafety. My si ešte počkajme na konečné umiestnenie Slovenska.

Prvé dve miesta sú jasné: Nórsko a Rakúsko. O bronz bojuje Švédsko a Ukrajina, toto bude boj do poslednej chvíle.

Ešte je pár štafiet na strelnici a to aj Slovensko! Paulína Fialková svoju druhú streleckú položku zvládla celkom dobre, musela dobíajť len raz! Zostaneme na 19. mieste.

Ale ešte za určitých okolností aj Francúzsko môže zabojovať o tretie miesto. No, rozhodne sa teda v behu do posledného kilometra.

Marte Olsbuová Röiselandová má náskok cez 27 sekúnd a Nórsko má dnes už určite zlatú medailu! Prekvapivo druhé bude určite Rakúsko a veľký boj to bude medzi Švédskom a Ukrajinou o tretie miesto.

Marte Olsbuová Röiselandová z Nórska musela až trikrát dobíjať, čo napokon zvládla, ale boli to nervy! Nórsko bude mať napokon zlatú medailu!

Nórsko, Ukrajina a Rakúsko. Takáto je vedúca trojica a rozhodne nám to posledná streľba.

Čistá streľba aj od Česka, Lucie Charvátová to udrží na 9. mieste. Čakáme na Paulínu Fialkovú, kedy sa dostane na strelnicu.

Čistá streľba to je aj od Rakúska, Lisa Theresa Hauserová bude na treťom mieste.

Ako je to teraz na trati. Na čele je Nórsko, ktoré má dnes šancu na zlato. Pred druhou Ukrajinou to je náskok skoro 40 sekúnd a tretie je Švédsko, ktoré ale stráca na Ukrajinu cez 15 sekúnd.

