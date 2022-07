ONLINE: Máté Kertész - Vladislav Kančev dnes (Oktagon 34)

Prenos

A je to tu! Hlavní zápas, na který všichni upínají své oči! Bitva o titul v polotěžké váze mezi Karlosem Vémolou a jeho sokem Aleksandarem Iličem. Terminátor dlouho rehabilitoval ze svého zranění. Nikdo nevěděl, jestli se vrátí. Ten čas ale opět přišel. Po trochu spornější výhře s Marpem v boxu si o čtrnáct dní později poradil už v MMA s Michaelem Pasternakem a ukázal, že na to stále má. Dokonce si i vytipoval soupeře. Ten ale odmítl pro nedostatečný čas na přípravu. Pochopitelně se jednalo o Rafaela Xaviera, s nímž už padl nějaký trash talk dříve. Soupeř se i tak našel. Srb, přezdívaný Joker, není nějakým extra favoritem. Dle sázkových kanceláří působí jako největší outsider, což je poněkud zvláštní. Hrozit sice nebude na zemi, i tak je hodně nebezpečný. Stačila by jedna rána a klidně se může radovat. Tak co? Bude úspěšnější legendární Čech?

Co-event celého večera nás zaujme už na první pohled. Mateusz Legierski si bude chtít poradit s Matoušem Kohoutem. Dynamite už v Oktagonu působil, navíc velmi úspěšně. Dvakrát triumfoval nad Michalem Konrádem, posléze doslova ubil Ronyho Paradeisera s Jakubem Bahníkem a nakonec po pěti kolech zdolal v klání o opasek lehké váhy Miroslava Štrbáka. Za krátký čas se tedy zapsal do paměti opravdu velmi silně. O vše ovšem posléze přišel, jelikož se přesunul do domácí KSW. Jeho návrat se ale nakonec skonal a to pouze s jedním cílem. Vzít si toužený titul zpět pod svá křídla. Tíživou překážku tvoří český „Mighty rooster“, jenž se skoro nečekaně vynořil. Po smolné porážce s Leošem Brichtou ho skoro nikdo neznal, ba naopak teď představuje velkou hrozbu. Vynikající postojáři se tedy budou chtít jednoznačně ukázat ve výborném rozpoložení.

Velterová váha do 77 kilogramů má dlouhodobě šampiona Davida Kozmu, který obhájil proti několika světovým jménům. Mezi tyto borce patří i Máté Kertész, jenž se představí proti nebezpečnému Bulharovi Vladislavu Kančevovi. Maďarský ostrostřelec neměl úplně šťastný start do roku 2022. Na turnaji Oktagon Prime si v hlavním zápase neporadil s Bojanem Veličkovičem, když trochu kontroverzně padl na body. Všichni ho vnímali jako vítěze, ovšem u všech tří rozhodčích padl poměrem 29-28 v jeho neprospěch. V minulosti ale potrápil i růžového pantera, a proto není dobré jeho jméno zahazovat. Už tak si svými výkony získal nejednoho fanouška v tuzemsku. Balkánec není pro naše zraky nějak známý. Působil vlastně výhradně v Srbsku. S Kertészem ale mají jednu věc společnou. Oba prohráli se zmíněným Veličkovičem. Ač je to hodně troufalé, myslím, že jeden z tohoto dua se v titulovém souboji ještě někdy představí.

Slovenská naděje nebo polský zabiják? Dawid Kareta se bude s Romanem Paulusem starat o bitvu, která jednomu ze zmíněných neuvěřitelně pomůže v dalším růstu. Vítěz Oktagon výzvy s číslem pět dokázal udělat za krátkou dobu naprosto neuvěřitelný progres a právem mu tedy byl nabídnut tento vražedný souboj. Paradoxem je, že z tří posledních výher to dvakrát byli právě národní kolegové jeho aktuálního soupeře. V pokrocích mu pomáhá hlavně SFG gym, který ho stále tlačí směrem vpřed. Ve vzduchu viselo i jméno Jakuba Tichoty, jenž se nebál oslovit společně s Paulusem i Ivana Buchingera. K ničemu takovému aktuálně nedojde, ovšem jak se říká, všechno chce svůj čas. Rodák z Těšína má přeci jen trochu jiné starosti. Po prohře právě s Tichotou by rád zamířil zpět na vlnu za titulovou šancí. Inu, uvidíme, jak se mu vše zadaří.

Vůbec první zápas hlavní karty nabídne naprosto skvělou podívanou. Proti zkušenému Janu Širokému se postaví Tomáš Fiala. Oba borci se spolu už střetly, a to pod záštitou organizace XFN. Nutno říci, že celkové rozuzlení působí velmi zajímavě. Jednalo se totiž o zápas bez výsledku, když rozhodčí uznali protest ze strany mladšího z této dvojice. Ostravský ranař Široký si určitě bude chtít jít pro výhru. I když s ním nikdo nějak nepočítal, tak posledně všem vytřel zrak. Na body triumfoval nad Markem Bartlem, čímž jednoznačně prokázal své kvality. Nemá sice nejlichotivější bilanci, i tak je ale skvělým zápasníkem. Přezdívaný Fidži se zatím neukazuje v úplně nejlepším světle. V lehké váze porazil Němce Elderbieva, avšak posléze nestačil na Ondřeje Petráška ani Františka Fodora. Své sebevědomí se mu navrátilo po výhře v organizaci Macha Muradova, ovšem zabrat potřebuje především teď. Podaří se mu to?

