V Nitra aréne sa v utorok odohrá tretí zápas finále Kaufland Play off Tipos extraligy, pred ktorým je stav série vyrovnaný 1:1.

Slovan vstúpil do finálovej série úspešnejšie a v gólovej prestrelke v prvom zápase zvíťazil 6:4. Po presvedčivých štyridsiatich minútach Slovan vyhrával už 5:2, Nitra však zdramatizovala záver stretnutia po dvoch góloch Bučeka. Corgoňom sa pri powerplay vyrovnať nepodarilo, navyše sa 66 sekúnd pred koncom trafil do prázdnej bránky Takáč a spečatil stav prvého stretnutia.

Druhý zápas bol diametrálne odlišný ako ten prvý najmä z pohľadu počtu gólov. V prvej tretine diváci síce videli v sieti Corgoňov puk až dvakrát. Avšak pre zásah puku vysokou hokejkou a v druhom prípade pre dosiahnutie gólu rukavicou oba zásahy neboli uznané po porade s videorozhodcom. Na regulárny gól diváci čakali až do 52. minúty, kedy Buncis zužitkoval Bučekovu milimetrovú prihrávku na os klziska a strelou bez prípravy prekonal Windsora. Slovan síce 13 sekúnd pred koncom vyrovnal, avšak o víťazovi stretnutia na radosť mnohopočetnej skupiny fanúšikov spod Zobora rozhodol v predĺžení po 12. minútach Raskob.

Či si Slovan vráti požičané alebo Nitra využije výhodu domáceho prostredia sa dozviete aj z nášho prenosu.