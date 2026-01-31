    Futbalové prestupy ONLINE: Slovan sa usiluje získať slovenského mladíka (31. január)

    Adam Griger.
    Adam Griger. (Autor: X/Hradec Kralove)
    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v zimnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v sobotu 31. januára. Sledujte minútu po minúte.

    Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 31. januára.

    Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - sobota, 31. január

    Immobile prestúpi do Paríža

    9:05 Taliansky futbalista Ciro Immobile je blízko k prestupu do Paríža FC. Tvrdí to renomovaný novinár Fabrizio Romano.

    Skúsený hráč prestúpi z talianskej Bologne. Všetky strany sa už dohodli na podmienkach transferu a čaká sa len na potvrdenie zdravotnou prehliadkou.

    Slovan v pokročilých rokovaniach so slovenským útočníkom

    8:25 Slovenský útočník Adam Griger by mohol počas prebiehajúceho prestupového obdobia opustiť tím Hradec Králové. Podľa portálu inFotbal.cz má o neho výrazný záujem Slovan Bratislava.

    Rokovania medzi oboma klubmi sa údajne v posledných dňoch zintenzívnili. V hre má byť polročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup.

    Griger má za sebou v drese Hradca Králové 44 súťažných zápasov, v ktorých strelil 5 gólov a pridal 1 asistenciu.

    21-ročný útočník prišiel na východ Čiech na jeseň 2024 zo španielskej Granady najprv na hosťovanie, ktoré sa o rok neskôr zmenilo na prestup.

    Dávid Strelec.
    Dávid Strelec.
