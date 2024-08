Futbalové prestupy ONLINE: Hložek opúšťa majstrovský Leverkusen (piatok, 16. august)

Bývalý hráč Arsenalu a Chelsea vlani podpísal vo Fulhame ročné predĺženie zmluvy, ktoré teraz vypršalo. Podľa agentúry Reuters odíde pravdepodobne do Saudskej Arábie.

"Chcel by som poďakovať Fulhamu za krásne dva roky. Boli to výnimočné časy, som nesmierne poctený, že som mohol byť súčasťou tohto veľkého klubu s úžasnými fanúšikmi. Zažil som neuveriteľné chvíle a tento klub bude navždy v mojom srdci," napísal Borges da Silva na sociálnej sieti. Brazílsky krídelník odohral vo Fulhame 58 stretnutí, v ktorých strelil deväť gólov.

Tottenham získal francúzskeho tínedžera

13:14 Francúzsky futbalista Wilson Odobert prestúpil z Burnley do Tottenhamu Hotspur. Devätnásťročný krídelník podpísal s účastníkom Premier League päťročnú zmluvu.

Mládežnícky reprezentant odohral v uplynulej sezóne 29 ligových zápasov s bilanciou troch gólov. V októbri sa stal najmladším strelcom klubu, keď sa presadil v zápase proti FC Chelsea.

"S potešením oznamujeme, že sme dosiahli dohodu o trvalom prestupe Wilsona Odoberta z Burnley. Transfer už len podlieha formalitám. Devätnásťročný hráč sa dohodol na zmluve, ktorá bude platiť do roku 2029 a bude nosiť dres s číslom 28," uviedol Tottenham v oficiálnom vyhlásení. Správu priniesla agentúra AFP.

Andrich predĺžil zmluvu

12:25 Nemecký futbalový reprezentant Robert Andrich podpísal novú zmluvu s Bayerom Leverkusen. Kontrakt so staronovým zamestnávateľom mu bude platiť do júna 2028.

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar prišiel do klubu v roku 2021 z konkurenčného Unionu Berlín, jeho predchádzajúca zmluva mu platila do leta 2026.

"Robert Andrich sa vypracoval na jedného z kľúčových hráčov nášho tímu a zároveň podáva brilantné výkony na medzinárodnej scéne. V neposlednom rade jeho reprezentačné vystúpenia na ME dokazujú veľký progres, ktorý dosiahol v uplynulých rokoch," uviedol športový riaditeľ Simon Rolfes.

Hložek opúšťa Leverkusen

11:35 Český reprezentant Adam Hložek opúšťa Bayer Leverkusen. 22-ročný útočník naďalej zotrvá v nemeckej Bundeslige, prestúpil do Hoffenheimu, s ktorým by mal podpísať zmluvu do roku 2028.

Prestupová čiastka činí 17 miliónov eur plus 2 milióny eur doplnkový balík a zahŕňa 10% predajnú doložku pre Leverkusen.

Hložek bol taktiež blízko prestupu do anglického Leicestru City.