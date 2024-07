Desátá etapa letošního ročníku Tour de France nabídne po prvním volném dnu rovinatý profil ideální pro sprinterské týmy. Po startu v Orléans bude peloton směřovat jižně a později jihovýchodně do cílového Saint-Amand-Montrond, které je rodištěm Juliana Alaphilippea. Hvězdný Francouz tentokrát na startovním roštu chybí, ale i tak by to pro něj nebylo nikterak šité na míru.

Muž v zeleném Biniam Girmay má v bodovací soutěži takřka stobodový náskok a tak bude otázkou, jak moc se bude bojovat na prémii, která přijde po 57 kilometrech z celkových 187. Jediným reálným vyzyvatelem v boji o dres je stále ještě Jasper Philipsen a možná tak uvidíme generálku před cílovým spurtem.

Úspěšný únik se v takovéto etapě nepředpokládá a můžeme se tedy těšit na další bitvu Girmaye s Philipsenem, do které se určitě rádi zapojí také Arnaud de Lie, Mark Cavendish či Alexander Kristoff.

Jediný větší vzruch ještě před cílem by mohl přinést případný boční vítr, který ze západu rozhodně hrozí. Toto si musí pohlídat nejen sestavy určené sprinterům, ale také stáje lídrů na celkové pořadí.