Tak komu to dnes bude sedieť? Čaká nás 211 kilometrov zvlneným terénom, ktoré vyvrcholia štyrmi horskými prémiami na záverečných 43 kilometroch. Celkovo ich bude ale šesť.



Pretekári vyrazia na trasu 11. etapy krátko po 11stej hodine a prvé vzrušenie nás čaká v súboji o únik. Sám som zvedavý, či pelotón únik pustí, keďže nás na vrchole predposlednej horskej prémie čaká aj súboj o bonusové sekundy. Po 65. kilometroch je na programe šprintérska prémia. Následne to budú už len kopce:



Côte de Mouilloux (4. kat)

Dĺžka: 1,9 km

Priemer: 6,3%

Vrchol: 131,2 km pred cieľom



Côte de Larodde (3. kat.)

Dĺžka: 3,8 km

Priemer: 6%

Vrchol: 121,3 km pred cieľom



Col de Néronne (2. kat.)

Dĺžka: 3,8 km

Priemer: 9,1%

Vrchol: 42,3 km pred cieľom



Puy Mary Pas de Peyrol (1. kat.)

Dĺžka: 5,4 km

Priemer: 8,1%

Vrchol: 31 km pred cieľom



Col de Pertus (2. kat. – bonusové sekundy)

Dĺžka: 4,4 km

Priemer: 7,9%

Vrchol: 14,6 km pred cieľom



Col de Font de Cére (3. kat.)

Dĺžka: 3,3 km

Priemer: 5,8%

Vrchol: 2,8 km pred cieľom



Cieľ nás teda čaká po zjazde z horskej prémie. Okruh favoritov bude teda poriadne široký. Môže to byť únik alebo pretekári z celkového poradia. To sa dozvieme okolo 17:00, na kedy je naplánovaný dojazd do Le Lioran.