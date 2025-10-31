Rusi uspeli na arbitrážnom súde. Sánkari môžu ísť na olympiádu, ďalší športovci možno tiež

LAUSANNE. Rusko uspelo na Športovom arbitrážnom súde (CAS) s odvolaním sa proti plošnému vylúčeniu svojich sánkarov zo súťaží medzinárodnej federácie FIL.
Podľa verdiktu, ktorý CAS zverejnil, musí FIL umožniť ruským sánkarom pretekať v roli neutrálnych športovcov, ak splnia podmienky.
Rozhodnutie tak ešte môže otvoriť športovcom z Ruska a Bieloruska cestu na OH 2026, rovnaký princíp navyše môže byť uplatnený aj v prípade ďalších federácií vrátane lyžiarskej či biatlonovej, ktoré od invázie na Ukrajinu uplatňujú nekompromisný prístup k ruským reprezentantom.
Trojčlenný panel CAS rozhodol, že FIL musí umožniť ruským sánkarom získať neutrálny štatút podľa odporúčania Medzinárodného olympijského výboru.
Zatiaľ však nie je jasné, kedy zástupcovia FIL proces preverovania jednotlivých žiadostí o jeho udelenie začnú. Nie je také isté, že sa prípadní úspešní sánkari z Ruska stihnú na olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo kvalifikovať.
Požiadavku šiestich ruských sánkarov, aby sa mohli do medzinárodných pretekov zapojiť okamžite, CAS zamietol.
Nevyhovel ani ruskej rýchlokorčuliarke Darje Kačanovej, ktorá v samostatnom prípade požadovala udelenie neutrálneho štatútu od Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU), aby sa mohla zapojiť do olympijskej kvalifikácie.
"Toto zamietnutie bolo založené na správe o príslušnosti pani Kačanovej k CSKA Moskva, športovému klubu kontrolovanému ruským ministerstvom obrany," uviedol CAS.