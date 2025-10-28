Cieľom je znížiť dopravné zápchy počas hier. Partnerom ZOH sa stala známa spoločnosť

MILÁNO. Služba zdieľaných jázd Uber sa stane oficiálnym sponzorom zimných olympijských hier 2026 v Taliansku, oznámili v utorok organizátori podujatia Milano-Cortina 2026.
Doprava bude pritom patriť medzi najväčšie výzvy hier, ktoré sa uskutočnia vo veľkom priestore severného Talianska.
Uber plánuje spolupracovať s približne 5 000 miestnymi vodičmi, ktorí budú zabezpečovať prepravu návštevníkov medzi jednotlivými športoviskami počas olympijských aj paralympijských hier.
Pri dejiskách budú vytvorené špeciálne zóny na vyzdvihnutie a vysadenie cestujúcich, pričom aplikácia Uber ponúkne presné navigačné pokyny a aktuálne dopravné informácie, aby sa minimalizovali zápchy a čakanie.
„Taliansko privíta mimoriadne veľký počet návštevníkov a pre organizačný výbor je kľúčové ponúknuť všetky možné alternatívy dopravy,“ uviedol Nevio Devide, obchodný riaditeľ hier Milano-Cortina 2026.
Miláno, kde sa uskutoční otvárací ceremoniál a halové športy ako hokej či krasokorčuľovanie, je vzdialené viac ako 400 kilometrov od Cortiny d’Ampezzo v Dolomitoch, ktorá bude druhým hlavným dejiskom hier.
Organizátori v septembri informovali, že sa im už podarilo získať 450 miliónov eur z lokálneho sponzoringu, pričom cieľom je dosiahnuť 550 miliónov eur.
Zimné olympijské hry sa uskutočnia od 6. do 22. februára 2026, po nich bude nasledovať paralympiáda od 6. do 15. marca.
Uber zároveň už v júli oznámil, že sa stane oficiálnym partnerom hier v Los Angeles 2028 a tímu USA v oblasti zdieľaných jázd a doručovacích služieb.