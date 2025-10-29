Prezradili konkrétne číslo. Taliani chcú na domácich ZOH vybojovať viac medailí ako naposledy

Maskot ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Taliansko má k dispozícii viacero hviezd zimných športov v zjazdovom lyžovaní i v biatlone.

MILÁNO. Taliansko chce na budúcoročných domácich ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo získať aspoň 19 cenných kovov.

V stredu to povedal Luciano Buonfiglio, prezident Talianskeho olympijského výboru (CONI).

„Po 17 medailách z Pekingu v roku 2022 musíme teraz získať 19 medailí, aspoň 19,“ povedal Buonfiglio počas slávnostného podujatia v Miláne pri príležitosti odpočítavania 100 dní do hier. Zimná olympiáda sa uskutoční od 6. do 22. februára 2026.

Taliansko má k dispozícii viacero hviezd zimných športov v zjazdovom lyžovaní i v biatlone, najdekorovanejšou olympioničkou v histórii krajiny je s 11 medailami reprezentantka v šorttreku Arianna Fontanová.

Rekordnú zbierku majú Taliani z Lillehammeru 1994, keď získali 20 cenných kovov, pripomenula agentúra AFP.

