Ste pripravení?, opýtal sa fanúšikov. Súčasťou štafety s pochodňou bude legendárny raper

PARÍŽ. Jedným z bežcov štafety s olympijskou pochodňou okolo parížskej štvrte Saint-Denis bude v piatok Snoop Dogg. V utorok o tom informoval starosta oblasti Mathieu Hanotin.

Americký raper, ktorý je známy hitmi ako "What's My Name" či "Drop It Like It's Hot", bude v metropole Francúzska počas hier pracovať ako špeciálny spravodajca americkej televíznej spoločnosti NBC.

V predposlednej etape štafety okolo Stade de France a Centra plaveckých športov ponesie pochodeň mimo iných spolu s francúzskym raperom MC Solaarom či bývalým ukrajinským svetovým rekordérom v skoku o žrdi Sergejom Bubkom.