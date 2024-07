Vonnová skákala od radosti. Olympijské hry sa vrátia do Salt Lake City

Všetky súťažné dejiska v roku 2034 by mali byť podľa prezentácie vzdialené do jednej hodiny jazdy od olympijskej dediny v priestoroch kampusu Utahskej univerzity.

"Sme pripravení," vyhlásil v stredu v Paríži Fraser Bullock, šéf organizačného výboru kandidatúry Salt Lake City 2034, podľa ktorého je Utah hlavným mestom zimných športov v Severnej Amerike. Plán nevyžaduje žiadnu novú trvalú výstavbu, všetkých 13 športovísk už existuje.

"V roku 2002 Utah zúfalo potreboval olympiádu. Pomohlo nám to dostať sa na mapu, pomohlo nám to s ekonomickými výzvami i problémami v oblasti infraštruktúry.

Tentoraz je to úplne iné. Myslím si, že olympijské hnutie potrebuje Utah. Už sme to raz dokázali a teraz máme šancu odvďačiť sa za to veľmi pozitívnym spôsobom," uviedol v Paríži guvernér Utahu Spencer Cox.

Salt Lake City sa pôvodne chcelo uchádzať o ZOH v roku 2030, ale napokon od toho upustilo vzhľadom na to, že termín bol príliš blízko letným olympijským hrám v roku 2028 v Los Angeles, pripomenula agentúra Reuters.