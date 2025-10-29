Čakajú nás záverečné úlohy, vraví šéf výpravy. V dejisku môže byť aj Slovenský dom

BRATISLAVA. Do začiatku zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. - 22. februára 2026) zostáva presne 100 dní.
Športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a designovaný vedúci výpravy Roman Buček v rozhovore pre TASR okrem iného priblížil, v akej fáze sú prípravy na toto podujatie, aká je aktuálna situácia s dejiskami, ubytovaním a s akou početnosťou slovenských športovcov pracujú.
Po organizačnej stránke sú prípravy na ZOH 2026 v pokročilej fáze. „Za nami je už dosť práce, ktorú sme vykonali do týchto dní.
Okrem absolvovania porady vedúcich výprav, ktorá bola už v prvej polovici tohto roka, máme už niektoré úlohy splnené, pokiaľ ide o poskytnutie informácií do akreditačného procesu.
Máme tam niekoľko stoviek mien potenciálnych účastníkov, nielen športovcov, ale aj členov realizačných tímov, ale aj hostí, z ktorých samozrejme potom vo fáze výberu a nominácií sa vyberie už príslušný počet štartujúcich a účastníkov.
Pred nami, keď to môžem tak povedať, je finále a záverečné úlohy, ktoré vyvrcholia samotným odchodom do dejiska hier,“ priblížil pre TASR detaily Buček.
Už piatykrát funkcionárom
Pre skúseného funkcionára je to už piatykrát, čo bude vedúci slovenskej výpravy na zimných alebo letných olympijských hrách.
„Ja a aj moji kolegovia pokrývame všetky úlohy, ktoré na nás kladie organizačný výbor. Zodpovedáme im otázky, pokiaľ ide o nejakých predpokladaných športovcov, čo sa týka počtov ohľadom ubytovania, akú máme my predstavu, kde by tí športovci mali byť, v akých počtoch rozdelení.
Bude šesť olympijských dedín, toto robí problém nielen pre našu výpravu, ale aj pre ostatných, ako si rozložiť jednotlivé sily, členov realizačných tímov, zabezpečenie, či už je to zdravotná starostlivosť, fyzioterapia, servismani alebo technici.
Toto všetko musia mať športovci v každom dejisku na najvyššom športovom podujatí,“ prezradil viac o svojej funkcii vedúci slovenskej výpravy.
Finišovanie prác
S čoraz bližším štartom budúcoročných hier sa finišuje aj v jednotlivých dejiskách, v ktorých sa bude bojovať o medaily.
„Treba povedať, že viac ako 90 percent súťaží sa bude realizovať na športoviskách, ktoré sú hotové alebo dočasne, krátko pred hrami, organizátori vybudujú.
Sú to najmä športoviská, na ktorých sa už pravidelne organizujú súťaže najvyššej svetovej úrovne, ako sú Svetové poháre. Sánkari, bobisti a skeletonisti budú mať nový areál.
Z tohto pohľadu verím, že organizátori pripravia športoviská na najvyššej možnej úrovni. Samozrejme, treba spomenúť, že sa pasujú s určitými problémami, ale ja verím, že ich vyriešia,“ povedal o príprave športovísk.
Jednou z najnáročnejších úloh pri príprave slovenskej výpravy na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo je logistika a umiestnenie do ubytovacích kapacít.
„Športovísk bude neporovnateľne viac ako pri predchádzajúcich zimných olympijských hrách. Bude až šesť olympijských dedín, kde budú športovci ubytovaní. Hlavná bude v Miláne, kde budú súťaže v ľadovom hokeji, v rýchlokorčuľovaní, krasokorčuľovaní, rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe, prakticky súťaže na rovných ľadových plochách.
Ďalším veľkým strediskom bude Cortina d'Ampezzo, kde sa uskutočnia súťaže v alpskom lyžovaní žien, v sánkarských disciplínach, boboch a skeletone.
Okrem toho súťaže v biatlone budú vo vzdialenej Anterselve. Nevymenoval som všetky, ale nachádzajú sa asi na rozlohe 22 tisíc kilometrov štvorcových. Je to obrovské teritórium, ktoré bude dosť náročné obsiahnuť,“ vyjadril sa športový riaditeľ SOŠV.
Istých 30 miesteniek
Slovensko má momentálne istých 30 miesteniek, 25 pre hokejistov, štyri pre biatlonistky a Adam Hagara vybojoval jednu pre krasokorčuľovanie. SOŠV nedávno pripravil stretnutie v Banskej Bystrici pre ďalších potenciálnych účastníkov.
„Pozvali sme ich na seminár. Organizujeme ho pravidelne pred letnými alebo zimnými hrami.
Organizujeme ho z toho dôvodu, že chceme oboznámiť športovcov, členov realizačných tímov o podmienkach, aké ich čakajú v dejisku, o tom, ako prebiehajú prípravné práce jednak organizátorov a jednak aj z našej strany, čo budeme požadovať, aké informácie od členov výpravy, aby sme im zabezpečili oblečenie, aké povinnosti majú oni vzhľadom na dodržiavanie určitých pravidiel, ktoré vyžaduje Medzinárodný olympijský výbor, pokiaľ ide o pravidlo 40 a 50 olympijskej charty. Ako môžu komunikovať a využívať sociálne médiá,“ povedal Buček o tejto udalosti.
Kvalifikačný proces v mnohých súťažiach je len na svojom začiatku, ale vedenie výpravy už má indície o približných počtoch v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
„Všetky ostatné miestenky sú v podstate zatiaľ predbežné, aj keď podľa takých predbežných kalkulácií vidíme, že veľmi dobre na tom sú naši skialpinisti a skokani na lyžiach.
Aj reprezentant v snoubordingu figuruje na postupovom mieste. Kvalifikačný proces prebieha, v niektorých športoch sa len rozbieha. Do 20. januára musíme poskytnúť menovité nominácie organizačnému výboru. Verím, že sa naši športovci popasujú o miestenky v čo najväčšom počte.
Dúfam, že sa priblížime a možno aj prekonáme číslo 50 z predchádzajúcich zimných olympijských hier.
Pracujeme s takýmito číslami, niekde medzi 50 a 53, aby sme namodelovali veľkosť našej výpravy a s kolegami v organizačnom výbore sme sa nastavili na takéto počty,“ vyhlásil Buček.
Bude aj Slovenský dom
Súčasťou ZOH 2026 v Taliansku by mohol byť podľa vedúceho výpravy aj Slovenský dom: „Tentokrát tá parketa nezávisí len od Slovenského olympijského a športového výboru.
Spolupracujeme aj so štátnymi agentúrami, náznaky sú, že by Slovenský dom mal byť, takže veríme, že aj úspechy našich športovcov bude kde si pripomenúť, osláviť, kde sa bude dať urobiť aj stretnutie so zástupcami medzinárodných športových federácií.
V reprezentatívnom prostredí je to naozaj veľmi veľké plus, keď môžu navštíviť a oboznámiť sa s našimi tradičnými jedlami, ochutnať ich a stretnúť sa.“
Buček sa vyjadril k cieľom a ambíciám Slovenska na zimných hrách v Taliansku: „Veľmi ťažká otázka. Samozrejme, že vždy býva ťažšie obhajovať medaily, ako ich dosiahnuť. Toto je taká teória.
Ja verím, že tí, ktorí majú najväčšiu výkonnosť, sa popasujú o tie najvyššie méty. Ťažko mi je hovoriť o nejakých medailách, ale každý jeden výkon dosiahnutý na úrovni osobného maxima treba oceniť a treba si ho vážiť.
Je to preukázanie toho, že športovec sa vie pripraviť, vie vyladiť a vie odovzdať na športovisku maximum a ak teda by bola medaila, tak to bude samozrejme veľké plus.“