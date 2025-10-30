Dohoda stroskotala. Olympáda v elektronických športoch v Saudskej Arábii nebude

LAUSANNE. Premiérová edícia olympijských hier v elektronických športoch sa v roku 2027 v Rijáde neuskutoční.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a organizátori zo Saudskej Arábie oznámili, že po vzájomnej dohode ukončili spoluprácu na už potvrdenom projekte.
Vznik podujatia presadil predchádzajúci prezident MOV Thomas Bach. Vznikli však komplikácie pri rokovaniach s vydavateľmi počítačových hier, vytváraní národných tímov a aplikovaní antidopingového programu.
Politika MOV, ktorá presadzovala na podujatí iba takzvané nenásilné hry, taktiež vylúčila konanie súťaží v najpopulárnejších hrách, ktoré sú súčasťou Svetového pohára v e-športoch. Ten sa od minulého roka koná práve v Saudskej Arábii.
„Obe strany sa rozhodli, že budú hľadať svoj cieľ v podpore elektronických športov vlastnou cestou. Po vzájomnej dohode sme ukončili spoluprácu s Esports World Cup Foundation,“ zverejnil MOV podľa AFP.