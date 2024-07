Medailovú bilanciu ovládnu Američania, Slováci a Česi nebudú v tridsiatke najlepších

Nadchádzajúce OH v Paríži opäť nebudú ten prípad. Američania získajú najviac medailí, bude ich až 112 - 39 zlatých, 32 strieborných a 41 bronzových.

Na treťom mieste skončia Briti so 63 medailami (17-20-26) a na štvrtom Francúzi so 60 (27-21-12).

Celkovo by však mali mať športovci z Veľkej Británie o 3 cenné kovy viac ako Francúzi.

Inými slovami Britov zaradila pred Francúzov, hoci športovci s trikolórou by mali vybojovať o 10 zlatých medailí viac.

Nielsen's Gracenot e Sports svoje poradie najúspešnejších zostavila nie na základe najväčšieho počtu zlatých medailí, ale do úvahy brala celkový počet cenných kovov.

Predpoveď na vrchole s Američanmi na vrchole nie je žiadne prekvapenie. Bolo by to ôsmykrát za sebou, čo by Spojené štáty získali celkovo najviac medailí na letných hrách.

V roku 1992 na OH v Barcelone bol na vrchole medailového poradia tím zložený zo športovcov bývalého Sovietskeho zväzu pod skratkou Spoločenstva nezávislých štátov.

Nad Američanmi vtedy zvíťazili pomerom 112:108. Čo sa týka zisku zlatých medailí, Američania zatiaľ naposledy neboli na vrchole v Pekingu 2008. Číňania vtedy získali 51 zlatých a Američania iba 36.