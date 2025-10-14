Taliansky mafiánsky tieň nad ZOH 2026: vydieranie, drogy, násilie a pokus ovládnuť Cortinu

Olympijské kruhy v Cortine d'Ampezzo.
Olympijské kruhy v Cortine d'Ampezzo. (Autor: TASR/AP)
Nikola Černáková|14. okt 2025 o 11:30
ShareTweet0

Rozpočet sa zvýšil o sto miliónov eur.

Cortina d’Ampezzo, alpské mestečko, ktoré má o pár mesiacov hostiť zimné olympijské hry, sa ocitlo v centre mafiánskeho škandálu.

Miesto, ktoré malo byť symbolom športovej elegancie, sa stalo dejiskom násilia, vydierania a pokusov o korupciu spojených s verejnými zákazkami na výstavbu olympijskej infraštruktúry.

Z ultras k organizovanému zločinu

Dvaja bratia z Ríma, kedysi známi ako radikálni členovia futbalového hnutia Irriducibili – tvrdého jadra fanúšikov Lazia – skončili v putách karabinierov.

Vyšetrovatelia tvrdia, že sa pokúsili nelegálne získať verejné zákazky na výstavbu olympijskej infraštruktúry, pričom už mali pod kontrolou značnú časť drogového trhu a nočného života v Cortine.

Podľa prokuratúry v Benátkach sa obaja vydávali za vplyvných mužov rímskeho podsvetia a chválili sa priateľstvom s Fabriziom Piscitellim, legendárnym vodcom Irriducibili, ktorého v roku 2019 zastrelili v rímskom parku.

Cortina Sliding Center pre body, sánkovanie a skeleton - rozostavané dejisko ZOH 2026 v Cortina d'Ampezzo (január 2025).
Cortina Sliding Center pre body, sánkovanie a skeleton - rozostavané dejisko ZOH 2026 v Cortina d'Ampezzo (január 2025). (Autor: SITA/AP)

Po jeho smrti sa dvaja bratia začali v Cortine správať ako „noví bossovia“ – rozširovali svoje nelegálne aktivity, ovládli distribúciu drog a snažili sa preniknúť do olympijských kontraktov.

Operácia Reset: mafia pod snehom

Zásah s názvom Operazione Reset odhalil tri jasné fázy ich plánu: ovládnuť obchod s drogami v Cortine, dostať pod kontrolu miestne bary, kluby a nočné podniky a nakoniec preniknúť do zákaziek súvisiacich s olympijskou výstavbou.

Vyšetrovanie ukázalo, že gang používal brutálne metódy. Jeden muž, ktorý im dlhoval peniaze, skončil zamknutý v kufri auta so zbraňou priloženou k hlave.

Dvaja díleri dostali výstražnú bitku. Organizátora nočných akcií odvliekli do lesa, zbili a donútili prestať s prácou. Inému podnikateľovi sa vyhrážali smrťou, ak neprijal ich „ochranu“.

Bojuje o olympiádu, ale prišiel o Duklu: Keď prijali Végha, debata stratila zmysel
Súvisiaci článok
Bojuje o olympiádu, ale prišiel o Duklu: Keď prijali Végha, debata stratila zmysel

Bratia sa dokonca pokúsili ovplyvniť miestneho politika. V roku 2022 mu ponúkli volebnú podporu, ktorú odmietol. Po voľbách mu poslali výhražný odkaz: buď dostanú olympijské zákazky, alebo si to odnesie. Politik ustúpiť odmietol.

Z Cortiny do väzenia

Po roku a pol vyšetrovania, ktoré zahŕňalo odpočúvania, skryté kamery, sledovanie a výpovede svedkov, karabinieri zasiahli. Jedného z bratov poslali do väzby, druhý skončil v domácom väzení. Tretí spolupracovník má zákaz opustiť Rím. Ďalších päť osôb čelí rovnakému obvineniu z vydierania s použitím mafiánskych metód.

Prokuratúra tvrdí, že obvinení sa systematicky snažili „infiltrovať olympijské prostredie“, zneužiť prepojenia na ultras scénu a vydierať miestnych podnikateľov, aby získali kontrolu nad časťou zákaziek spojených s hrami 2026.

Podľa aktuálnych odhadov sa rozpočet zimných olympijských hier Milano-Cortina 2026 zvýšil o približne sto miliónov eur oproti pôvodným plánom.

Biatlonový areál v Anterselve, blízko Cortiny d'Ampezzo.
Biatlonový areál v Anterselve, blízko Cortiny d'Ampezzo. (Autor: TASR/AP)

Nie prvýkrát: mafia a olympiáda

Nie je to ojedinelý prípad. Už zimná olympiáda v Soči 2014 bola poznačená rozsiahlymi obvineniami z korupcie a prepojení na ruské mafiánske štruktúry.

Viaceré tendre na výstavbu športovísk a infraštruktúry získali firmy napojené na oligarchov blízkych Kremľu. Podľa nezávislých správ sa do výstavby zapojili organizované skupiny, ktoré profitovali z predražených zákaziek, prania špinavých peňazí a manipulácie verejných zdrojov.

Odhaduje sa, že viac ako polovica z 50 miliárd dolárov vynaložených na Soči skončila v rukách ľudí napojených na štátne a mafiánske štruktúry.

Olympijské

    Olympijské kruhy v Cortine d'Ampezzo.
    Olympijské kruhy v Cortine d'Ampezzo.
    Taliansky mafiánsky tieň nad ZOH 2026: vydieranie, drogy, násilie a pokus ovládnuť Cortinu
    Nikola Černáková|dnes 11:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Olympijské»Taliansky mafiánsky tieň nad ZOH 2026: vydieranie, drogy, násilie a pokus ovládnuť Cortinu