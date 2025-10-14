Taliansky mafiánsky tieň nad ZOH 2026: vydieranie, drogy, násilie a pokus ovládnuť Cortinu

Cortina d’Ampezzo, alpské mestečko, ktoré má o pár mesiacov hostiť zimné olympijské hry, sa ocitlo v centre mafiánskeho škandálu.
Miesto, ktoré malo byť symbolom športovej elegancie, sa stalo dejiskom násilia, vydierania a pokusov o korupciu spojených s verejnými zákazkami na výstavbu olympijskej infraštruktúry.
Z ultras k organizovanému zločinu
Dvaja bratia z Ríma, kedysi známi ako radikálni členovia futbalového hnutia Irriducibili – tvrdého jadra fanúšikov Lazia – skončili v putách karabinierov.
Vyšetrovatelia tvrdia, že sa pokúsili nelegálne získať verejné zákazky na výstavbu olympijskej infraštruktúry, pričom už mali pod kontrolou značnú časť drogového trhu a nočného života v Cortine.
Podľa prokuratúry v Benátkach sa obaja vydávali za vplyvných mužov rímskeho podsvetia a chválili sa priateľstvom s Fabriziom Piscitellim, legendárnym vodcom Irriducibili, ktorého v roku 2019 zastrelili v rímskom parku.
Po jeho smrti sa dvaja bratia začali v Cortine správať ako „noví bossovia“ – rozširovali svoje nelegálne aktivity, ovládli distribúciu drog a snažili sa preniknúť do olympijských kontraktov.
Operácia Reset: mafia pod snehom
Zásah s názvom Operazione Reset odhalil tri jasné fázy ich plánu: ovládnuť obchod s drogami v Cortine, dostať pod kontrolu miestne bary, kluby a nočné podniky a nakoniec preniknúť do zákaziek súvisiacich s olympijskou výstavbou.
Vyšetrovanie ukázalo, že gang používal brutálne metódy. Jeden muž, ktorý im dlhoval peniaze, skončil zamknutý v kufri auta so zbraňou priloženou k hlave.
Dvaja díleri dostali výstražnú bitku. Organizátora nočných akcií odvliekli do lesa, zbili a donútili prestať s prácou. Inému podnikateľovi sa vyhrážali smrťou, ak neprijal ich „ochranu“.
Bratia sa dokonca pokúsili ovplyvniť miestneho politika. V roku 2022 mu ponúkli volebnú podporu, ktorú odmietol. Po voľbách mu poslali výhražný odkaz: buď dostanú olympijské zákazky, alebo si to odnesie. Politik ustúpiť odmietol.
Z Cortiny do väzenia
Po roku a pol vyšetrovania, ktoré zahŕňalo odpočúvania, skryté kamery, sledovanie a výpovede svedkov, karabinieri zasiahli. Jedného z bratov poslali do väzby, druhý skončil v domácom väzení. Tretí spolupracovník má zákaz opustiť Rím. Ďalších päť osôb čelí rovnakému obvineniu z vydierania s použitím mafiánskych metód.
Prokuratúra tvrdí, že obvinení sa systematicky snažili „infiltrovať olympijské prostredie“, zneužiť prepojenia na ultras scénu a vydierať miestnych podnikateľov, aby získali kontrolu nad časťou zákaziek spojených s hrami 2026.
Podľa aktuálnych odhadov sa rozpočet zimných olympijských hier Milano-Cortina 2026 zvýšil o približne sto miliónov eur oproti pôvodným plánom.
Nie prvýkrát: mafia a olympiáda
Nie je to ojedinelý prípad. Už zimná olympiáda v Soči 2014 bola poznačená rozsiahlymi obvineniami z korupcie a prepojení na ruské mafiánske štruktúry.
Viaceré tendre na výstavbu športovísk a infraštruktúry získali firmy napojené na oligarchov blízkych Kremľu. Podľa nezávislých správ sa do výstavby zapojili organizované skupiny, ktoré profitovali z predražených zákaziek, prania špinavých peňazí a manipulácie verejných zdrojov.
Odhaduje sa, že viac ako polovica z 50 miliárd dolárov vynaložených na Soči skončila v rukách ľudí napojených na štátne a mafiánske štruktúry.