Nebudú ani ako neutrálni športovci? Ruskí a bieloruskí lyžiari by nemali štartovať na ZOH

Olympijské kruhy.
Olympijské kruhy. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. okt 2025 o 20:19
Rozhodnutie rady blokuje ruských lyžiarov z desiatok podujatí na ZOH.

ZÜRICH. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) oznámila, že jej rada hlasovala proti tomu, aby sa športovci z Ruska a Bieloruska mohli zúčastniť kvalifikácie na nadchádzajúce zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Utorkové rozhodnutie rady v podstate blokuje ruských lyžiarov a snoubordistov z desiatok podujatí na februárových hrách.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) umožňuje športovcom z Ruska a Bieloruska súťažiť so štatútom „neutrálni športovci“, rovnako ako na minuloročných OH v Paríži.

MOV však tiež umožňuje medzinárodným federáciám v jednotlivých športoch rozhodnúť sa, či tento systém použijú vo svojich kvalifikáciách.

FIS účasť národným tímom Ruska a Bieloruska nepovolila, tento zákaz trvá od roku 2022.

