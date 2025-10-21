Nebudú ani ako neutrálni športovci? Ruskí a bieloruskí lyžiari by nemali štartovať na ZOH

ZÜRICH. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) oznámila, že jej rada hlasovala proti tomu, aby sa športovci z Ruska a Bieloruska mohli zúčastniť kvalifikácie na nadchádzajúce zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Utorkové rozhodnutie rady v podstate blokuje ruských lyžiarov a snoubordistov z desiatok podujatí na februárových hrách.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) umožňuje športovcom z Ruska a Bieloruska súťažiť so štatútom „neutrálni športovci“, rovnako ako na minuloročných OH v Paríži.
MOV však tiež umožňuje medzinárodným federáciám v jednotlivých športoch rozhodnúť sa, či tento systém použijú vo svojich kvalifikáciách.
FIS účasť národným tímom Ruska a Bieloruska nepovolila, tento zákaz trvá od roku 2022.