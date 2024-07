Nike, takže vy takto? Hviezda NBA konšpiruje o dôvodoch nenominácie na olympiáde

Ako možný dôvod uvádza, že je v spore so známou odevnou značkou Nike. Aj v zámorí je medzi expertmi nenominovanie víťaza uplynulého ročníka NBA a najužitočnejšieho hráča finálovej série play-off považované za prekvapenie. Informuje o tom český web Sport.cz.

Nike je hlavným sponzorom americkej olympijskej výpravy, preto Brown dospel k názoru, že firma z Oregonu môže hovoriť aj do basketbalovej nominácie.

Brown síce občas využíva obuv značky Nike, no keďže so spoločnosťou nemá exkluzívnu zmluvu, pred časom si dal z obuvi odstrániť známe logo spoločnosti.

V nej je teraz mimochodom sedem klientov Nike (Devin Booker, Anthony Davis, LeBron James, Jrue Holiday, Kevin Durant, Tyres Haliburton a donominovaný White) z dvanástich členov.

Dôkazy, že by sa spoločnosť Nike "miešala" do nominácie na OH, basketbalista nemá alebo ich aspoň zatiaľ nechce zverejniť. "Jedného dňa všetko poviem. Zatiaľ nemajú ľudia ani tušenie,“ uzavrel hráč Bostonu vo svojom príspevku.

Práve celosvetovo sledované olympijské hry môžu byť pre Nike dobrým spôsobom, ako získať pozornosť, čo napokon potvrdzuje aj šéf odevného giganta John Donahoe: "Olympiáda v Paríži nám ponúka najlepšiu možnú príležitosť na to, ako sa podeliť so svetom o našu športovú víziu."