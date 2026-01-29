    Hrbeková poďakovala poslancom za podporu. Vyzvala ich, aby neboli len fanúšikmi úspechu

    Danka Hrbeková.
    Danka Hrbeková. (Autor: TASR)
    TASR|29. jan 2026 o 12:16
    ShareTweet0

    Šport je jednou z mála vecí, ktoré našu spoločnosť spájajú, myslí si členka Medzinárodného olympijského výboru.

    Členka Medzinárodného olympijského výboru na Slovensku Danka Hrbeková vyzvala poslancov Národnej rady (NR) SR, aby podporili slovenských športovcov na nadchádzajúcej zimnej olympiáde.

    Poďakovala sa im zároveň za podporu športovcov v rámci prijatia legislatívy podporujúcej šport. Uviedla to počas svojho štvrtkového vystúpenia v pléne NR SR.

    Hrbeková vyzvala poslancov, aby boli fanúšikmi nielen úspechu, ale predovšetkým snahy, bojovnosti a športového ducha slovenských olympionikov.

    Poslancom sa poďakovala, že aj oni zohrali významnú úlohu v príprave športovcov na ceste za olympijským snom.

    „Chcem vám poďakovať, že pripravujete legislatívny rámec pre športové hnutie a vytvárate podmienky pre maximálnu podporu našich športovcov aj prostredníctvom zákona o športe, zákona o fonde na podporu športu a ďalších predpisov, ktoré sa nás týkajú. Cítime, že šport považujete za veľmi dôležitý prvok v našej spoločnosti,“ uviedla v rokovacej sále.

    Šport je jednou z mála vecí, ktoré našu spoločnosť spájajú, myslí si Hrbeková, ktorá je zároveň viceprezidentkou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

    Pripomenula, že na zimnej olympiáde bude Slovensko reprezentovať pomerne mladý tím.

    Okrem tradičných športov, ako je hokej či biatlon, budú Slováci súťažiť aj v ženských dvojboboch, v súťaži dvojíc v sánkovaní žien i v skikrose.

    „Po dlhom čase nás budú športovci reprezentovať v krasokorčuľovaní a skokoch na lyžiach,“ uviedla.

    Zimné olympijské hry (ZOH) 2026 v talianskom Miláne a v Cortine d'Ampezzo sa začínajú 6. februára. Slovensko bude reprezentovať 52 športovcov. Olympiáda potrvá do 22. februára.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Danka Hrbeková.
    Danka Hrbeková.
    Hrbeková poďakovala poslancom za podporu. Vyzvala ich, aby neboli len fanúšikmi úspechu
    dnes 12:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno a Cortina 2026»Hrbeková poďakovala poslancom za podporu. Vyzvala ich, aby neboli len fanúšikmi úspechu