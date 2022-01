Tenisti sú z otázok o Djokovičovi unavení. Niektorí odmietli odpovedať

MELBOURNE. Tenisti prichádzali na tlačové konferencie a namiesto ich výkonov museli mnohí v prvom rade komentovať, aký majú názor na deportáciu Novaka Djokoviča. Australian Open sa začalo, hoci intenzívne sa o ňom hovorilo už dlho dopredu, keďže najväčšou otázkou bolo, či bude môcť hrať nezaočkovaný Novak Djokovič. "Úprimne, ja už myslím na turnaj," reagoval Francúz Gael Monfils. Ten prišiel po svojej trojsetovej pomerne hladkej výhre nad Argentíncom Federicom Coriom na tlačovú konferenciu a prvá otázka novinárov sa týkala Djokoviča.

Osaková nechce hovoriť nič "Pomôže môj názor niečomu?" povedala obhajkyňa titulu Naomi Osaková. Ani ona nechcela po svojom vydarenom vstupe do turnaja, keď zdolala za niečo cez jednu hodinu tínedžerku Mariu Camilu Osoriovú Serranovú, hovoriť o téme Novak Djokovič.

Na jej reakciu prítomný novinár reagoval slovami: "Pýtame sa hráčov, aby sme vedeli ich názor na túto situáciu." "Jasné, ale ja to asi radšej nechám tak. Ale ďakujem za záujem," reagovala bývalá svetová jednotka. Japonka minulý rok počas Roland Garros odmietla chodiť na tlačové konferencie, lebo chcela upozorniť na tému mentálneho zdravia. Necítila sa dobre, že jej povinnosťou bolo chodiť pred médiá. V súčasnosti sa vracia po dlhšej odmlke od tenisu a už opäť navštevuje tlačové konferencie. Sama hovorí, že sa momentálne cíti lepšie.

"Inak Naomi vyzerá veľmi veselo, to je naozaj dobre vidieť," hodnotil na twitteri prítomný novninár José Morgado. Nadal: Som unavený Naopak, veľmi otvorenú kritiku Djokovičovi dlhodobo adresoval jeho veľký rival Rafael Nadal. Ten je od začiatku rozšírenia vakcinácie jej veľkým zástancom. Otázky okolo srbského tenistu dostáva opakovane. "Už som z tejto témy dosť unavený. Keď vyhral prvý súd, povedal som, že jednoducho prehovorilo právo, teraz bolo rozhodnutie iné. Nikdy nepôjdem proti spravodlivosti," reagoval Španiel.

Rafael Nadal. (Autor: TASR/AP)

Priznal, že by bol radšej, ak by na turnaji mohol štartovať aj Djokovič, pretože takto chýba najlepší hráč na svete. S Djokovičom mal podľa neho vždy dobré vzťahy. "Prajem mu len to najlepšie. Situácia bola neprehľadná, chyby nespravil iba on, ale on je zodpovedný taktiež," uzavrel Nadal. Španiel má rovnako ako Djokovič a Roger Federer dvadsať grandslamových titulov. Všetci traja spoločne držia rekord mužského tenisu. Federer v Austrálii nie je pre zdravotné problémy. Jediný, kto tak má šancu sa v Melbourne osamostatniť na čele historického poradia je Nadal. Pre Nadala je však z hľadiska titulov Australian Open najmenej úspešným turnajom. Vyhral ho iba v roku 2009 a potom bol ešte štyrikrát vo finále. Španiel však má za sebou vydarený vstup do turnaja, hladko v prvom kole vyradil Marcosa Girona z USA.

Djokoviča podporili krajania Na adresu Novaka Djokoviča boli mnohí hráči kritickí. Objavili sa však aj podporné reakcie. "Horkú pilulku sme dostali ešte pred štartom turnaja. Ani si neviem predstaviť, ako sa teraz Novak cíti. Cítil som sa byť poctený, že budem môcť byť prvým tohtoročným súperom svetovej jednotky. Verím, že ťa to nezastaví a vyhráš ešte ďalšie grandslamy. Všetci sme s tebou," napísal tesne pred štartom turnaja na instagram Djokovičov krajan Miomir Kecmanovič.

Práve on mal byť prvým súperom svetovej jednotky na turnaji. Nakoniec hral proti lucky loserovi Salvatoremu Carusovi a vyhral v troch setoch. "Nielen Srbi, ale aj celý svet teraz musel zmeniť názor na Austráliu. Veď mal predsa výnimku a aj tak ho deportovali. Stalo sa tu niečo zlé," hovoril ďalší Djokovičov krajan Laslo Djere. Ten v štyroch setoch podľahol favorizovanému Denisovi Shapovalovovi. "Nie ste z toho trocha sklamaný, že na stranu Novaka sa nepostavilo viac hráčov? Nick Kyrgios tak spravil..." pýtali sa novinári ďalšieho Srba Dušana Lajoviča. "Nick? Ten Srb?" reagoval so smiechom Lajovič. Naznačil tým, že zo Srbska dostal Djokovič množstvo podpory. "Myslím si, že to, ako sa k nemu správali, bolo veľmi zlé," dodal.

Lajovič v päťsetovej bitke vyradil Maďara Mártona Fucsovicsa. Práve Fucsovics bol veľkým kritikom Djokoviča. "Zdravie je prvoradé a tieto podmienky boli známe už dávno. Každý sa mohol zaočkovať. Djokovič tak nespravil. Keď sa na to pozrieme takto, nemá právo tu hrať," hovoril ešte pred začiatkom turnaja Fucsovics.

Miomir Kecmanovič mal byť súperom Novaka Djokoviča v prvom kole. (Autor: TASR/AP)

Naopak, Nick Kyrgios, hoci vyzdvihol, že sám je zaočkovaný, upozornil, že by sme nemali zabúdať, že aj Novak Djokovič je človek, hoci môže mať iný názor. Kyrgios pritom v minulosti neraz Djokoviča kritizoval v rôznych iných súvislostiach. Austrálčania cítia zadosťučinenie "Nole je a vždy bude obrovská trieda. Je absolútnou legendou a celému svetu toho priniesol veľa. Toto nie je správne," pridal sa na obranu Djokoviča na twitteri aj Američan John Isner. "Novak by nikdy nešiel do Austrálie, keby nemal riadne výnimku. Potom by nikto nerozprával o tomto neporiadku. Toto je politická agenda spojená s blížiacimi sa voľbami," pridal sa na obranu Djokoviča Kanaďan Vasek Pospisil. Práve on je spolu s Djokovičom jedným zo spoluzakladateľov PTPA - Professional Tennis Players Association. Tá mala pomáhať hráčom.