Hráči NHL mali historicky krátku prestávku. V kempoch bude možno až 17 Slovákov

V Dallase Stars pokračuje obranca Andrej Sekera, v Tampe Bay zase dvojnásobný víťaz Stanley Cupu obranca Erik Černák.

V novom tíme New Jersey Devils sa predstaví Tomáš Tatar, do staronového prostredia v New Yorku Islanders sa vrátil najstarší aktívny hráč NHL Zdeno Chára, ktorého spoluhráčom bude útočník Richard Pánik a brankár Jaroslav Halák sa sťahoval do Kanady, kde si oblečie dres Vancouveru Canucks.