V NHL môžu mať problémy, aj tak pozastavili všetky zmluvy a kontakty s KHL

NEW YORK. Zámorská hokejová NHL pozastavila všetky zmluvy, ktoré má uzavreté s ruskou Kontinentálnou hokejovou ligou (KHL). Tento krok môže mať za následok, že profiligovým klubom sa sťaží podpisovanie kontraktov s hráčmi z KHL.

Vedenie NHL v pondelok informovalo kluby, aby prerušili kontakty s hráčskymi agentmi z Ruska. Môžu naďalej pokračovať v komunikácii so severoamerickými agentmi certifikovanými hráčskou asociáciou NHLPA, no budú to mať ťažšie pri uzatváraní zmlúv s hokejistami, ktorí pôsobia v KHL. Uviedla to agentúra AP, ktorej potvrdil informáciu zástupca komisára NHL Bill Daly.