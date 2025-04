Druhého najúspešnejšieho trénera NBA museli hospitalizovať, je už stabilizovaný

Incident sa stal v utorok v reštaurácií, odkiaľ musel byť 76-ročný kouč prevezený do nemocnice.

NEW YORK. Basketbalový tréner Gregg Popovich bol hospitalizovaný, v súčasnosti je už doma a jeho stav je stabilizovaný.

V roku 2021 priviedol USA k zlatým medailám na olympijských hrách v Tokiu, o dva roky neskôr ho uviedli do Basketbalovej siene slávy.

Kouč vo februári uviedol, že sa chce sústrediť na svoje zdravie s nádejou, že sa k trénovaniu v budúcnosti vráti.

V roku 2023 podpísal so San Antoniom nový päťročný kontrakt, v tejto sezóne obsadil tím 13. miesto v Západnej konferencii a tretí raz v rade sa tak nedostal ani do play in o vyraďovaciu časť.