Jediná mala čistú streľbu. Kapustová má bronz z juniorských MS v biatlone

"Ešte teraz tomu neverím. Som šťastná z toho, že sa mi konečne podarili štyri nuly po dlhých, dlhých pretekoch. Na trati to nebolo to, čo by som chcela, trošku mi tam stuhli nohy, ale lyže išli.

Po poslednej stojke som chcela predviesť, že sa zatnem a že to ešte dobehnem v slušnom čase. Snažila som sa rozložiť si tempo, aby som to zvládla, ale v poslednom kole som mala už fakt dosť. Čo sa týka streľby, ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným.

Na strelnici som toho už viac predviesť nevedela, ale na trati ešte je čo zlepšovať," uviedla Kapustová pre portál slovenskybiatlon.sk.