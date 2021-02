Slovenky nedokončili štafetu, Ivona Fialková skritizovala vlastný tím

"Ťažko sa mi hľadajú slová. Moja psychika určite nie je taká odolná, ako bývala. Na druhej strane, neviem, či to bolo vidieť v televíznom zábere, ale v druhom okruhu mi Francúzka skočila na palicu a zlomila mi ju tesne pred dosť strmým kopcom," opisovala pre RTVS.

Na úvodnom úseku bola Ivona Fialková. Na prvej položke neurobila chybu a bola priebežne deviata, ale po streľbe v stoji musela ísť do dvoch trestných okruhov a patrila jej až 21. pozícia.

Následne skritizovala vlastný servisný tím.

"Musím vzniesť kritiku, že na trati nebol nikto z našich ľudí, kto by mi podal náhradnú palicu. Celý kopec som šla bez palíc a aj iné pretekárky by mali veľký problém ustáť stojku, ak by pred ňou šli bez palíc," pokračovala.

"Neviem, kde sa stala chyba, že v štafete nie je na trati nikto z našich ľudí, kto by mi podal náhradnú palicu, vďaka čomu som mohla pred streľbou pošetriť nohy," zhodnotila.

"Chvalabohu, že budúci rok je olympijská sezóna, pretože neviem, ako by som hľadala motiváciu," dodala frustrovane.

Jej sestra Paulína na druhom úseku musela ísť tiež do jedného trestného okruhu, štafetu odovzdala na 20. mieste.