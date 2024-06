Verstappen je späť, Hamilton v závere prišiel o pódium. Kanadská pohroma pre Ferrari

/zdroj: Nova Sport/

Max Verstappen, víťaz: "Boli to bláznivé preteky, udialo sa toho naozaj veľa. Náš tím spravil veľa správnych rozhodnutí, ktoré vyústili do víťazstva. Safety car nám tentoraz pomohol. Boli to krásne preteky."

Lando Norris, 2. miesto: "Mali sme dobrú rýchlosť, celkovo sa mi dnes išlo veľmi dobre. Safety car mi to dnes pokazil, ale nebudem sa sťažovať, pretože v Miami mi naopak pomohol. Tak to jednoducho býva. Max išiel veľmi dobre, nespravil chybu a zaslúžene zvíťazil. Nemôže povedať, že by mi dnes víťazstvo ušlo medzi prstami."

George Russell, 3. miesto: "Je to premárnená šanca. Dôležité bolo, že ma Lando (Norris) predbehol a rolu zohrala aj moja chyba v 8. kole. Dosiahli sme však prvé pódium v sezóne a pozitívom je aj to, že máme rýchle auto. Cítil som, že sa v závere môžem dotiahnuť na Maxa, no nedopadlo to najlepšie. Dnes to bolo tvrdé, ale férové pretekanie."