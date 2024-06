Dvaja operátori zaradili do ponuky Nova Sport 5. Klienti môžu sledovať F1 už tento víkend

BRATISLAVA. Keď oznámila Nova Sport, že získala vysielacie práva na preteky formuly 1, veľa fanúšikov márne hľadalo kanál Nova Sport 5 v ponuke svojho operátora.

Mnohí ostali nemilo prekvapení, že stanica, ktorá má exkluzívne vysielacie práva pre Česko a Slovensko nie je v ponuke takmer žiadneho káblového operátora.

Problémom boli vysoké licenčné poplatky. Menší operátori v marci reagovali, že ponuku na zaradenie dostali, no tá je úplne mimo ich finančných možností.

A ak by sa pre zaradenie oboch kanálov rozhodli, museli by výrazne navýšiť cenu pre spotrebiteľov. No ani veľkí ako Telekom či Orange sa s Novou nedohodli.