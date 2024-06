ONLINE: Slovensko - Wales dnes, prípravný zápas pred EURO 2024 LIVE

Slovensko odohralo prípravný zápas na ME v Nemecku aj v stredu. Dokázalo si hravo poradiť s outsiderom zo San Marína 4:0. Dnes si zmerajú sily s nepríjemným súperom z Walesu. Hostia odohrali cez týždeň tiež prípravný zápas. Prekvapujúco remizovali na pôde Gibraltáru 0:0.



Nominácia Slovenska na ME v Nemecku



Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Henrich Ravas (New England)



Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha BSC Berlín), Norbert Gyömbér (US Salernitana 1919), Denis Vavro (FC Kodaň), Milan Škriniar (Paris Saint-Germain), Adam Obert (Cagliari Calcio), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Vernon De Marco (Hatta Club), Sebastián Kóša (Spartak Trnava)



Stredopoliari: Matúš Bero (VfL Bochum), Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Rigo (Baník Ostrava), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Ondrej Duda (Hellas Verona), László Bénes (Hamburger SV)



Útočníci: Dávid Ďuriš (Ascoli Calcio), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Ivan Schranz (Slavia Praha), Róbert Boženík (Boavista FC), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha)