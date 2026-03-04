Návrat po titulovej prehre. Vojčáka v klietke preverí elitný poľský bojovník

VARŠAVA. Slovenský ťažkotonážnik Štefan Vojčák dostane šancu rýchlo odčiniť posledné zaváhanie.
Poľská organizácia Konfrontacja Sztuk Walki oznámila, že jednotka rebríčka nastúpi 18. apríla vo Varšave proti trojke divízie, Poliakovi Arkadiuszovi Wrzosekovi.
Vojčák naposledy neuspel v titulovom súboji ťažkej váhy, keď nestačil na dlhoročného šampióna Phila De Friesa.
Slovenský reprezentant po prehre priznal sklamanie z nevyužitej príležitosti, no zároveň deklaroval pripravenosť vrátiť sa silnejší.
Táto šanca prichádza pomerne rýchlo. Duel vo Varšave postaví proti sebe dvoch vysoko postavených bojovníkov a víťaz sa môže opäť priblížiť k titulovej šanci.
Tridsaťpäťročný Vojčák má profesionálnu bilanciu 9-2, pričom pod hlavičkou KSW drží skóre 3-2. Jeho protivník Wrzosek (7-1) absolvoval všetky profesionálne zápasy práve v tejto organizácii.
Poliak naposledy zdolal Szymona Bajora, no predtým rovnako ako Slovák neuspel v titulovej výzve proti De Friesovi. Aj preto pôjde o priamy súboj dvoch mužov, ktorí si chcú vypýtať ďalšiu šancu na vrchol.