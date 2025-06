Záverečná kapitola dvoch legiend. O všetkom rozhodne veľkolepý posledný tanec

V role trénerov na seba narazili v druhej sérii projektu OKTAGON Výzva Česko vs. Slovensko, a práve tam Ondřej Novotný a Pavol Neruda vycítili jedinečnú šancu.

„Vtedy sme to s Ondrom hneď vedeli, že to musíme tak zmanipulovať, aby sa títo dvaja jedného dňa stretli v Oktagone,“ prezradil druhý menovaný v špeciálnom videu "Poslední Tanec".

Trochu inak si ale na celú situáciu spomína ostrieľaný rodák z Olomouca: „Ja si to nechcem pripisovať, no ja som to vymyslel. S tým neprišiel Ondřej Novotný, Pavol Neruda ani Attila. Vymyslel som to ja. Uvedomoval som si, aký obrovský je Bellator, a že on to vyhral. Samého ma to vzadu žralo, že možno v Česko-Slovensku nie som najlepší.“