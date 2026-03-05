Najväčší galavečer v histórii organizácie. PML prvýkrát na Zimnom štadióne Pavla Demitru

TRENČÍN. Organizácia PML vstupuje do novej éry. Jubilejný turnaj PML 20, ktorý sa uskutoční 9. mája na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne, bude najväčším galavečerom v doterajších dejinách organizácie a jedným z najvýznamnejších podujatí v histórii domácej Muay Thai scény.
„Dvadsiaty turnaj je pre nás obrovský míľnik. Chceli sme pripraviť kartu, ktorá bude symbolickou oslavou doterajšej cesty PML a zároveň opäť posunie latku vyššie.
Trenčín je od vzniku organizácie jej pevnou základňou a miestom, kde sme zažili množstvo výnimočných momentov.
Teraz sa premiérovo posúvame na Zimný štadión Pavla Demitru, ktorý ponúka úplne nové možnosti. Veríme, že fanúšikov čaká epický večer, ktorý sa zapíše do histórie domácej scény,“ uviedol promotér organizácie Tomáš Tadlánek.
Ako dodal, dvadsiaty turnaj symbolizuje významný moment a tomu bude zodpovedať aj samotný program.
Kráľovná slovenského postoja v obhajobe svetového titulu
Hlavnou tvárou večera bude Monika Chochlíková, najväčšia osobnosť slovenského Muay Thai a hviezda svetového formátu.
Držiteľka titulov majsterky sveta v dvoch váhových kategóriách bude v Trenčíne obhajovať práve titul prestížnej organizácie WMC v divízii do 54 kilogramov.
Chochlíková patrí medzi absolútnu elitu svetovej scény a pravidelne reprezentuje Slovensko na významných podujatiach. Na domácej pôde ju však čaká mimoriadne náročná výzva.
Do Trenčína pricestuje thajská hviezda Looknam, ktorá má na konte až 39 víťazstiev v profesionálnom ringu.
Pre slovenskú šampiónku to bude obhajoba proti súperke priamo z kolísky thajského boxu.
Skúsená Looknam zápasí v prestížnej lige RWS, patrí medzi najlepšie bojovníčky legendárneho štadióna Rajadamnern a výhru si pripísala aj v organizácii ONE Championship. Pôjde o súboj, ktorý má tie najvyššie parametre.
Šampióni PML a domáce hviezdy
Historický galavečer pre organizáciu prinesie aj ďalšie veľké mená. Predstaví sa tu dvojica úradujúcich šampiónov PML.
Adrián Ertel drží titul vo váhe do 75 kilogramov a patrí medzi vychádzajúce hviezdy domácej scény.
Trenčianske hradby bude brániť aj Lukáš Mandinec, ktorý bude obhajovať pás divízie do 65 kg proti kométe predošlého roka Romanovi Kučerovi.
Do akcie sa vráti aj Lukáš Antal, ktorý sa preslávil sériou tvrdých knokautov a jeho súboje pravidelne dvíhajú divákov zo sedadiel.
Súčasťou galavečera bude aj silná MMA karta. V klietke sa predstavia známe mená ako Daniel Hromek či rešpektovaný tréner Ján Hudák, ktorý sa nedávno vrátil do klietky po dlhých rokoch v úlohe zápasníka a vyhral už v prvom kole.
V Trenčíne nebude chýbať ani plejáda miestnych bojovníkov na čele s Marekom Kvasnicom, Samuelom Lehockým či Marcelom Masarykom.
Epický večer, ktorý môže písať históriu
PML 20 bude nielen oslavou míľniku PML, ale zároveň celej domácej bojovej scény.
Kombinácia titulového zápasu svetových parametrov, domácich šampiónov a skvelej karty sľubuje jedinečnú šou.
Organizácia PML už spustila predaj vstupeniek a lístky sú dostupné v sieti TicketLIVE.
Trenčín bude 9. mája dejiskom večera, na ktorý sa bude dlho spomínať.