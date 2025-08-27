    Štefan Vojčák dostal životnú šancu. V KSW zabojuje o titul ťažkej váhy

    Vojčák knokautuje súpera.
    Vojčák knokautuje súpera. (Autor: KSW)
    27. aug 2025 o 14:11
    Slovenský bojovník bude čeliť dlhoročnému šampiónovi Philovi De Friesovi.

    TŘINEC. Slovenský zápasník Štefan „Mutant“ Vojčák sa dočkal titulovej príležitosti.

    Na turnaji KSW 111, ktorý sa uskutoční 18. októbra v Třinci, vyzve dominantného šampióna ťažkej váhy Phila De Friesa.

    Vojčák (9-1) je momentálne druhým mužom rebríčka a v organizácii pôsobí od roku 2023.

    V posledných troch zápasoch si pripísal víťazstvá, pričom naposledy zdolal Michala Martínka.

    Titulový zápas turnaja KSW 111. (Zdroj: KSW)

    Vďaka forme a rastúcej bilancii si Vojčák vyslúžil novú zmluvu a teraz aj šancu stať sa historicky prvým slovenským držiteľom titulu v KSW.

    Jeho súper Phil De Fries (27-6-1NC) je žijúcou legendou poľskej organizácie. Opasok získal ešte v roku 2018 a odvtedy ho obhájil už dvanásťkrát.

    Viac než 2500 dní neohrozene vládne ťažkej váhe a je považovaný za najdominantnejšieho šampióna v histórii KSW.

    Štefan Vojčák dostal životnú šancu. V KSW zabojuje o titul ťažkej váhy
    dnes 14:11
