Štefan Vojčák dostal životnú šancu. V KSW zabojuje o titul ťažkej váhy

TŘINEC. Slovenský zápasník Štefan „Mutant“ Vojčák sa dočkal titulovej príležitosti.
Na turnaji KSW 111, ktorý sa uskutoční 18. októbra v Třinci, vyzve dominantného šampióna ťažkej váhy Phila De Friesa.
Vojčák (9-1) je momentálne druhým mužom rebríčka a v organizácii pôsobí od roku 2023.
V posledných troch zápasoch si pripísal víťazstvá, pričom naposledy zdolal Michala Martínka.
Vďaka forme a rastúcej bilancii si Vojčák vyslúžil novú zmluvu a teraz aj šancu stať sa historicky prvým slovenským držiteľom titulu v KSW.
Jeho súper Phil De Fries (27-6-1NC) je žijúcou legendou poľskej organizácie. Opasok získal ešte v roku 2018 a odvtedy ho obhájil už dvanásťkrát.
Viac než 2500 dní neohrozene vládne ťažkej váhe a je považovaný za najdominantnejšieho šampióna v histórii KSW.