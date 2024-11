Pukač chce Kozmu poslať do dôchodku. Ty máš bilanciu dôchodcu, vracia úder Čech

Bratislavský rodák vyzval niekdajšieho šampióna Davida Kozmu, s ktorým by si chcel zmerať sily na premiérovom turnaji Oktagonu v Třinci.

TŘINEC. Nová rivalita? Po víťazstve na turnaji Oktagon 63 je Robert Pukač pri chuti a návrat do klietky plánuje už vo februári na budúci rok.

Ja sa momentálne cítim ako najlepší slovenský velter, tak už len pri myšlienke na tento spoločný zápas mám zimomriavky. Napadlo mi, David, či si to spolu nerozdáme v tom Třínci, čo ty na to?

Podľa mňa by to českú a slovenskú bojovú scénu zaujímalo. Neviem si predstaviť jediného človeka, ktorý by sa k tomuto zápasu nemal.

Viem, že máš najvyššie ambície a tvoje myšlienky sa uberajú späť k zisku titulu, ale myslím si, že keď ma zastihneš v mojej momentálnej forme, tak tvoje myšlienky budú na ukončenie kariéry, kamarát.

Takže dúfam, že nebudeš špekulovať a tento zápas zoberieš,“ adresoval Pukač na sociálnych sieťach Kozmovi výzvu.