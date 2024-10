VIDEO: Dominancia a zaslúžená výhra. Robert Pukač prelomil smolnú sériu

ŠAĽA. Slovenský bojovník Robert Pukač si pripísal dôležité víťazstvo na podujatí PML 11. V náročnom súboji, ktorý prebehol v dohodnutej váhe do 81 kilogramov, zdolal na body Brazílčana Luiza Felipeho Oliveiru.

"Podľa mňa, toto bol lepší súper, ako som mal predtým. Mal som toho Kevina Hangsa, čo je starší pán, ktorý má dve-tri zbrane, ale toto je mladý chalan, Brazílčan, ktorého zápasy som pozeral tri dni pred eventom, keď mi ho dali ako súpera.

Neviem, či si to ľudia vedia predstaviť, ale je to veľká zmena. Toto bol naozaj divoký súper. V postoji ste videli, že robil parády a nebolo to jednoduché, takže som musel viacej presadiť wrestling, lebo ten v poslednej dobe veľa trénujem, za čo ďakujem akadémii Jozefa Lohyňu a chalanom z Jiu-jitsu Academy Bratislava," nechal sa počuť Pukač po zápase.