Strata pre turnaj KSW v Liberci. Martínek sa na domácej pôde nepredstaví

"Skôr to vyzerá na začiatok leta. Čaká ma dlhá rekonvalescencia a odpočinok. Bohužiaľ mi rupla šľacha, čo drží obe bicepsové hlavy, a keby som to nenechal zošiť a zakotviť na kosť, tak by som mal ruku slabšiu o 40%, a to sa mi nepáči," uviedol.

Na Martínkovom zdravotnom stave pracuje tím odborníkov a robia všetko pre to, aby mohol byť čo najskôr späť a v plnej sile.

"Ospravedlňujem sa všetkým fanúšikom za moju neúčasť, ale bohužiaľ okolnosti vedú týmto smerom. Vrátim sa silnejší a všetkým vďaka za podporu," napísal Michal Martínek vo svojom vyjadrení.