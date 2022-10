Komisia uznala, že Martínek mal vyhrať, výsledok sa ale nemení. Som sklamaný, tvrdí

„Máme verdikt protestu. Vraj som zvíťazil, ale nič sa nebude meniť, pretože by sa musel preukázať zámer, manipulácia, takže z princípu sa s tým nič neurobí. Neviem, čo mám na to povedať. Odveta ma nezaujíma, neviem, prečo by som mal znova niečo dokazovať, keď som bol podľa organizácie, jej majiteľov a hlavne podľa fanúšikov poľskej scény lepším bojovníkom.

To už samo o sebe o niečom hovorí, najmä preto, že som bojoval s domácim zápasníkom. Ak sa máme stretnúť v oktagone opäť, bude to v rámci nejakého rebríčkového stretu, ale nebude to odveta iba ako taká.

Súperovi gratulujem, nie je to jeho chyba, že to takto skončilo. Obaja sme robili, čo sme mohli a som rád, že som sa proti Danielovi (Omielanczukovi) postavil, mám h orád a rešpektujem ho. Za týmto zápasom mi ostáva jazva na srdci, navždy mám poznačený profesionálny rekord. Ďakujem všetkým fanúšikom za podporu,“ uviedol v správe na Instagrame známy český bojovník.

Zástupca pražského tímu Reinders MMA na koniec svojho vyjadrenia napísal, že potrebuje určitý čas na odstup od výsledku duelu, ktorý ho sklamal.

„Dám si teraz pauzu od médií, lebo som nazlostený a nechcem byť neslušný. Toto som napísal čo najslušnejšie ako viem,“ zakončil.

Bývalý šampión ťažkej váhy Oktagonu sa v poľskej lige KSW po prvýkrát predstavil v júni tohto roka, keď na body zdolal Filipa Stawoweho.