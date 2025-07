Bude s ním ešte bojovať? Karlos Vémola sa vyjadril k Pirátovej výzve

PRAHA. Karlos Vémola sa v nedávnom živom vysielaní vyjadril k možnosti odvetného zápasu so slovenským bojovníkom Samuelom „Pirátom“ Krištofičom. Vémola, ktorý len včera oslávil štyridsiatku, sa vyjadril, že tento zápas už v pláne nemá. „Určite som ten zápas chcel v Bratislave, ale to, bohužiaľ, minulý rok nevyšlo, pretože sa Pirát zranil. A teraz som už na dôchodku. Tento rok to už asi nezvládnem, aj keď by som veľmi rád, ale už si ten dôchodok poriadne užívam,“ povedal Vémola.

Vémola aj naďalej zdôrazňuje, že v prípadnom ďalšom zápase s Pirátom verí vo svoju dominanciu. „Ja si stojím za tým, že by som ho porazil 9-krát z 10 zápasov.

On síce tvrdí, že nie, ale keby sa to začalo opakovať, mohli by sa prihlásiť ďalší a bolo by to donekonečna. Možno je lepšie raz ho nechať vyhrať a už sa k tomu nevracať.“

Český zápasník dodal, že aj promotér a spolumajiteľ Oktagonu Ondřej Novotný sa na odvetu medzi ním a Pirátom neteší. „Chápem, že to Pirátovi vyhovuje, ale v dôchodku by som rád vydržal trochu dlhšie než do októbra. Takže tento zápas sa asi konať nebude. Alebo aspoň na to nemám veľké očakávania,“ pokračoval Vémola.